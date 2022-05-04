國民黨中常會提名蘇清泉參選屏東縣長　蘇清泉：綠地變藍天

▲蘇清泉勤走基層，爭取支持 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨中常會今(4)日通過111年直轄市市長暨縣市長選舉第五梯次建議輔選方式暨名單，提名蘇清泉同志代表國民黨參加今年底的屏東縣縣長選戰。

蘇清泉在提名通過後親至中常會，向中常委們表達感謝之意。朱立倫主席與副主席連勝文、秘書長黃健庭、立法院黨團總召曾銘宗、副祕書長謝衣鳯、王育敏、江俊霆等一同為蘇清泉高喊「凍蒜！」表達全黨團結一致支持蘇清泉的決心，在年底選戰，讓屏東「綠地變藍天」！

朱立倫主席表示，蘇清泉同志是國民黨非常優秀的醫療人才，也是在基層深耕服務的、最優秀的屏東子弟。蘇清泉不但是屏東安泰醫院院長，也在基層醫療服務上做了非常多公益與服務的努力。他曾到屏東小琉球時發現，每週都有安泰醫院的醫療人員到偏鄉、離島做義務性的服務工作。

朱主席指出，蘇清泉除了本身是醫療專業人才外，擔任立法委員、屏東縣黨部主任委員期間，對國民黨都有非常多的努力與貢獻，蘇清泉對基層也深入了解，這次下定決心，再度挑戰屏東縣縣長，蘇清泉明確向他宣示，一定會拚盡全力、用盡所有的努力，讓民眾知道在疫情過程中，屏東需要一位最了解屏東、最能照護屏東縣民健康的蘇清泉。