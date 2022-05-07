蔣萬安大學超夯「1打10」　自爆追老婆靠BBS丟水球

記者呂晏慈／台北報導

被外界視為參選台北市長人選的國民黨立委蔣萬安日前接受網路節目專訪時自爆，太太石舫亘是他大學時期的學姊，當年透過BBS「丟水球」向太太表白；同為政大外交系畢業的主持人加碼爆料說，以前學校曾有傳聞，說蔣萬安「1打10」與學妹出去用餐，被封為「傳說人物」。

▲蔣萬安、石舫亘夫婦拍攝婚紗照。（資料照／蔣萬安辦公室提供）

YouTube頻道「上班可以聽 」6日釋出「飛碟聯播網」廣播節目主持人歐馬克、瑪麗專訪蔣萬安的影片。主持人爆料在就讀政治大學外交系期間，學長蔣萬安是學校的「傳說人物」和「偶像」，還曾聽說蔣萬安「1打10」與10個學妹去政大附近的阿里郎韓國小吃吃飯；蔣萬安聞言連忙否認說，太太會聽這個節目，主持人講的太誇張，當時他已經跟太太交往了。

蔣萬安自爆說，他在大學二年級與太太交往，當時因為外交系有很多活動，一群朋友常常約吃飯、出去玩，「我印象很深刻，那時候表白還是在BBS（網路論壇）上面」，還是用「砸水球」（指傳訊息）告白，太太接受告白的隔天，他參加學校游泳比賽一舉拿下蛙式第一名，未料因為沒有按照規定把頭浮出水面，冠軍資格被取消。

蔣萬安回憶，他去美國留學時，經歷長達5年分隔東西岸的遠距離戀愛，幸好後來克服感情變淡、口角、分分合合等狀況，彼此家人很重視這份感情，岳父、岳母也不時扮演「和事佬」的角色。

蔣萬安感性地說，太太犧牲了一些想要追求的東西，例如太太從紐約畢業以後，有一份在私募基金的工作，但是當時自己在西岸開律師事務所，最後決定放棄東岸的工作，到矽谷的ebay上班，不過也因而認識到財務之外的領域，現在太太致力於鼓勵女性培養第二專長、轉職到科技領域、舉辦女性相關論壇等。