　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安大學超夯「1打10」　自爆追老婆靠BBS丟水球

記者呂晏慈／台北報導

被外界視為參選台北市長人選的國民黨立委蔣萬安日前接受網路節目專訪時自爆，太太石舫亘是他大學時期的學姊，當年透過BBS「丟水球」向太太表白；同為政大外交系畢業的主持人加碼爆料說，以前學校曾有傳聞，說蔣萬安「1打10」與學妹出去用餐，被封為「傳說人物」。

▲▼國民黨立委蔣萬安陪伴太太挑選古董婚紗樣式、到復古風的相館拍攝，過程中彷彿穿越時空隧道，重溫當年結婚時的悸動。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲蔣萬安、石舫亘夫婦拍攝婚紗照。（資料照／蔣萬安辦公室提供）

YouTube頻道「上班可以聽 」6日釋出「飛碟聯播網」廣播節目主持人歐馬克、瑪麗專訪蔣萬安的影片。主持人爆料在就讀政治大學外交系期間，學長蔣萬安是學校的「傳說人物」和「偶像」，還曾聽說蔣萬安「1打10」與10個學妹去政大附近的阿里郎韓國小吃吃飯；蔣萬安聞言連忙否認說，太太會聽這個節目，主持人講的太誇張，當時他已經跟太太交往了。

蔣萬安自爆說，他在大學二年級與太太交往，當時因為外交系有很多活動，一群朋友常常約吃飯、出去玩，「我印象很深刻，那時候表白還是在BBS（網路論壇）上面」，還是用「砸水球」（指傳訊息）告白，太太接受告白的隔天，他參加學校游泳比賽一舉拿下蛙式第一名，未料因為沒有按照規定把頭浮出水面，冠軍資格被取消。

蔣萬安回憶，他去美國留學時，經歷長達5年分隔東西岸的遠距離戀愛，幸好後來克服感情變淡、口角、分分合合等狀況，彼此家人很重視這份感情，岳父、岳母也不時扮演「和事佬」的角色。

蔣萬安感性地說，太太犧牲了一些想要追求的東西，例如太太從紐約畢業以後，有一份在私募基金的工作，但是當時自己在西岸開律師事務所，最後決定放棄東岸的工作，到矽谷的ebay上班，不過也因而認識到財務之外的領域，現在太太致力於鼓勵女性培養第二專長、轉職到科技領域、舉辦女性相關論壇等。

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
快訊／女溪頭如廁失蹤3天　今尋獲屍體
快訊／金曲歌王夫妻雙雙「快篩陽性」！　吞口水都痛
陳時中還要選北市嗎？　王世堅點名3人：不是非他不可
迷昏女友「性侵她姪女」！　渣男：她主動壓我
貨車國道撞車2死　車上「5萬劑快篩」下落曝！
雪碧15年前「原廠真面目」起底！　驚人對比太殘忍
當廢人6天「快篩還是陽」崩潰！　確診者曝：這天是關鍵
女星確診「睡一半如溺水」呼吸困難嗆醒！　慘揭4症狀
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「水獺媽媽」蘇巧慧Podcast單週播放破萬　兒童家庭排行17名

蔣萬安大學超夯「1打10」　自爆追老婆靠BBS丟水球

國民黨團揭高登採購8疑點　喊話檢調徹查陳時中

陳時中還要選北市嗎？　王世堅點名3人選：不是非他不可

蔡壁如確診「Ct值13.8」　自曝騎腳踏車到台大醫院PCR

「見證蔡英文非常有力的領導」　小倉將信：我要表達最深敬意

快訊／黃捷PCR陽性　曝病況：體溫正常但喉嚨蠻痛

週末行程馬不停蹄　侯友宜：市政防疫並進「分秒必爭」

快訊／蔣萬安PCR陽性「Ct值21」！　身體狀況還好「像感冒」

快訊／新北國小師隱匿確診外出K歌、打麻將　衛生局重罰200萬

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

【Fred吃上癮】清冰箱換季料理！麻辣鍋底乾拌滷味

【Fred吃上癮】Taco Tuesday！星期二的豐盛！墨西哥辣味豬五花

選舉造勢里民太熱情！　「激動毛鐵粉」追車歡迎

「水獺媽媽」蘇巧慧Podcast單週播放破萬　兒童家庭排行17名

蔣萬安大學超夯「1打10」　自爆追老婆靠BBS丟水球

國民黨團揭高登採購8疑點　喊話檢調徹查陳時中

陳時中還要選北市嗎？　王世堅點名3人選：不是非他不可

蔡壁如確診「Ct值13.8」　自曝騎腳踏車到台大醫院PCR

「見證蔡英文非常有力的領導」　小倉將信：我要表達最深敬意

快訊／黃捷PCR陽性　曝病況：體溫正常但喉嚨蠻痛

週末行程馬不停蹄　侯友宜：市政防疫並進「分秒必爭」

快訊／蔣萬安PCR陽性「Ct值21」！　身體狀況還好「像感冒」

快訊／新北國小師隱匿確診外出K歌、打麻將　衛生局重罰200萬

百想影帝薛耿求愛妻是「孫藝真好友」　她甜喊：爸爸的得獎蛋糕～

小S班底「遭噁男偷拍裙底」！痛訴：有人照我下面　監視器揭超毛真相

翹孤輪慘吞萬元罰單　安平警追緝杜絕危險駕車

「水獺媽媽」蘇巧慧Podcast單週播放破萬　兒童家庭排行17名

丟丟妹事業做太大被眼紅　蒙面人拿棒球棍闖公司亂砸

甜食控新寵！全台首創「乾拌豆花」在新竹　灑上花生粉口感大升級

快訊／婦溪頭健行如廁後失蹤3天　今150m深谷尋獲屍體

忙到沒時間喝水！急診護崩潰「別再催了」淚喊：可以救救我們嗎

快訊／金曲歌王夫妻雙雙「快篩陽性」！　喉嚨燒灼「吞口水都痛」

池上米再升級！穀物乾燥中心啟用　乾燥濕穀效能增倍

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

政治熱門新聞

快訊／團隊有人陽性！蔣萬安深夜「快篩陽性」醫院等待PCR

快訊／新北國小師隱匿確診外出K歌、打麻將　衛生局重罰200萬

汐止國泰急診塞爆　侯友宜喊話中央：加速「快篩陽視同確診」

陳建仁嗆回去好好念書！柯文哲：都有念

快訊／蔣萬安PCR陽性！　身體狀況還好「像感冒」

北漂學生確診求助無門　陳時中冷回：是學生了自己要照顧自己

確診人數激增免擔心　蘇貞昌：全面恢復正常生活最關鍵一役

「是WHO需要台灣！」　義大利重量級議員：不解台灣因政治被排除

蔡英文：這個月取得1億劑快篩　優先供應北北基桃

陳時中還要選北市嗎？　王世堅點名3人選：不是非他不可

獨／官兵清槍不實「步槍在中山室擊發」　軍方大怒火速調查檢討

快訊／民進黨板橋「最美初選」　台日混血山田摩衣出線、蘇系新人吞敗

快訊／快篩陽當確診要「視訊看診」　柯文哲酸：有在醫院工作過？

快訊／新北＋12066　侯友宜：陽性率往上走「近7成」

更多熱門

相關新聞

快訊／蔣萬安PCR陽性！　身體狀況還好「像感冒」

快訊／蔣萬安PCR陽性！　身體狀況還好「像感冒」

國民黨立委蔣萬安7日凌晨表示，他團隊內一名同仁快篩陽性消息，因此他立刻進行快篩，結果呈現陽性，因此前往醫院進行PCR，目前正在等待結果；他中午開直播說明身體狀況表示，他知道PCR狀況是陽性，Ct值21，不過身體狀況還好，像是感冒，目前與太太一人一室隔離，至於孩子昨天一早就已經送到爺爺奶奶家，「很幸運」。

國民黨為高登弊案告發陳時中　林靜儀：扯防疫後腿

國民黨為高登弊案告發陳時中　林靜儀：扯防疫後腿

潘美純投入國民黨台南市議員初選

潘美純投入國民黨台南市議員初選

國民黨團告發陳時中　轟高登「把指揮中心當盤子」　

國民黨團告發陳時中　轟高登「把指揮中心當盤子」　

藍營緊咬高登問題大　他曝「招標狀況」駁：政府、代理商違法在哪？

藍營緊咬高登問題大　他曝「招標狀況」駁：政府、代理商違法在哪？

關鍵字：

蔣萬安國民黨

讀者迴響

熱門新聞

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

郁方580萬奧迪「二手價68萬」2天內賣掉

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

國道往南開！「母親節返鄉潮」他驚呆：怎麼可能

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

賀瓏台上突脫稿遭警告！

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

媽告別式在母親節前夕！陳志強低頭「看最後一面」忍淚

婚後秒變勞碌命3星座女公開！

她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩都陰」　真相哭了

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

國道閃車失控撞護欄　妻子拋飛慘死

更多

最夯影音

更多
60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》
休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面