潘美純發揮大愛　投入國民黨台南市議員初選

▲國民黨台南市議員初選參選人無潘美純（右3），不掛廣告看板，也沒有宣傳車，改以電話或line、臉書的圖文拉票，她希望跳脫傳統選舉模式，朝「低碳選舉」方向來努力。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員初選在即，各參選人無不使出渾身解數尋求民眾支持，第8選區中西、北區，除現任議員許至椿不需初選外，新人輩出形成4搶2的局面，卸下4屆里長職務後的潘美純，決心投入社區營造與培力的工作，此次受到社區長輩們鼓勵下，參與國民黨市議員初選，期望當選後發揮所長，去照顧更多弱勢長者。

潘美純是里長也是老師，她生長於宜蘭，就學於台北。隨伴夫婿善盡照顧母親的孝心，返回台南眷村，她嫁入眷村後，本來在小學任教，又為了實現夫婿服務眷村長輩的心願，離開了單純的教職投入最基層里長的選舉，並從此開始16年的里長生涯，也出書撰寫擔任里長16年期間的回顧與點滴，用一貫謙沖而平實的筆調，記下自己的「雲霄飛車」人生的回憶，不但記載了她熱情洋溢而又能冷靜應對的里長生涯，人生意外的慨歎，在感恩知足的心情之外，又寫下了自己勇敢逐夢的突破。

潘美純是位很特別的里長，在經歷繁榮發展及政治民主化的年代，搭上了社區營造的列車，與她的夫婿和志工伙伴在台南眷村社區一步一腳印地運用政府和民間的補助經營社區的環境、保存維護文化歷史及改進社區間和諧互助，尤其是對長輩的照顧。她的分享不談高深學術，也不是偉人傳記，只是台灣社區營造20年一個很好的記錄。

潘美純表示，她投入國民黨初選的起心動念，決定的很倉促，回首自己的人生恍若搭乘雲霄飛車，總會在不同的轉彎處讓其親友們感到驚奇，當年卸下教職投入里長工作，以為若以一個社工角色來擔任這個職務，相信會有很多事情可以做。

潘美純指出，議員的任務不僅是市政推動的監督者，更可以是關注社會議題的社區工作者，對於人的關心、土地的關懷、環境的友善…等，與生活息息相關的倡議與實踐，相信自己會有更多的貢獻與服務空間。至於在這樣倉促的時間如何準備初選，此次她不懸掛大型廣告看板，也沒有宣傳車，改以電話或line、臉書的圖文拉票，她希望跳脫傳統選舉模式，朝「低碳選舉」方向來努力。