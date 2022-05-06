快訊／國民黨團赴監院告發陳時中　轟高登「把指揮中心當盤子」　

▲國民黨團今天上午舉行「高登環球採購黑幕」記者會後，前往監察院告發陳時中。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

高登環球生醫有限公司日前因被國民黨團爆料以小搏大，以資本額200萬元吞下衛福部16億元的快篩試劑採購案，引發軒然大波，但衛福部長陳時中批評藍營介入正常商業活動。對此，國民黨團6日赴監察院告發陳時中，國民黨立委林思銘痛批，高登在遭國民黨團揭發後宣布棄標，違反《政府採購法》，是把指揮中心當「盤子」（台語，意指好欺負），痛批陳時中護航、把責任推給在野黨「不要臉」。

國民黨團今天舉行「高登環球採購黑幕，雪球越滾越大監院諸公醒醒吧！」記者會，會後至監察院告發陳時中。黨團副書記者林思銘表示，陳時中對於高登爭議輕輕帶過，還指責在野黨的監督，非常的不應該，「陳時中還要護航嗎？還要包庇嗎？」

林思銘質疑，高登公司是2020年11月才從小吃店變身成生醫公司，也沒有增資，指揮中心在去年8月5日為何核准高登為可以進口醫療器材的公司？核准的標準為何？指揮中心在今年5月2日行文給高登採購1700萬劑快篩試劑，還有行文給哪些公司？並要求指揮中心公布相關會議紀錄，說明有哪幾家廠商投標、哪幾家廠商得標。

林思銘稱，高登公司沒有實質營運，也沒有參與過政府標案的經驗，營業額也無所悉，竟然在國民黨團揭發後又宣布棄標，此舉違反《政府採購法》，不是兒戲的，這是一筆高達16.5億的鉅額採購，公司說棄標就棄標，顯然是把指揮中心當「盤子」，「陳時中真的是非常的不要臉！」還要護航、把責任推給在野黨，是在「裝孝維」嗎？

林思銘表示，上市公司昶虹國際董事長林俊輝跳出來自稱是高登公司的「金主」，還說高登公司代表人劉緯澤是地主、很有錢，所以願意賠錢來投資，「這真是看到鬼了！」上市公司必須遵守法律，依據《公司法》規定，重大交易必須通過董事會，並向股東會報備，如果私下進行交易借貸，已經嚴重違法，金管會應該徹查，「他的發言可以說是荒腔走板！真是鬼話連篇！」

林思銘說，這個案子就是常見的「買空賣空」詐騙手法，高登公司持指揮中心的函文向外兜售，這樣一家沒有資力、人力、設備、經歷的空頭公司，如何能夠取得指揮中心的採購契約？呼籲檢調和監察院一定要徹查，「這是一個大弊案，一定要查個清楚！」