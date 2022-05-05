　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營緊咬高登問題大　他曝「招標狀況」駁：政府、代理商違法在哪？

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情延燒，讓新冠肺炎快篩劑需求量大增。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

指揮中心緊急採購快篩，當中提供1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」因被國民黨質疑是圖利特定廠商，宣布棄標。對於圖利特定業者的指控，立委鄭運鵬反駁，這幾波的快篩供給，都沒有代理業者出面指控，說自己的貨比較便宜，也沒有業者指控政府故意排除他們的篩劑規格，「質疑的人總要說明政府和台灣代理商違法在哪裡、政府要買便宜的要找誰吧？」

國民黨立法院黨團4日踢爆，指揮中心購買快篩試劑，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，質疑「中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」高登環球生醫4日晚間發表聲明否認相關質疑，並宣布棄標。

高登4日晚間發表聲明，強調公司前身不是小吃店，而是企業辦理團伙公司，曾接觸許多台灣醫學科技的人才，轉型後投入研發各項生物醫學器材，不少商品都有獲得專利，國民黨立法院黨團卻以權貴思考、不體恤底層人民奮鬥的過程，從謀私利角度來批判公司，實在令人懷疑，「國民黨前景何在？」

高登指出，指揮中心從最初辦理緊急採購開始，就是依照徵用每劑95元的價格進行採購，經過公司連夜溝通，好不容易才在隔日讓韓國原廠勉強答應，結果雙方細節都還沒敲定，卻遭國民黨立法院黨團質疑，為了消弭暴利思考，公司已決定不參加投標，「希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。

對於高登爭議，鄭運鵬質疑，去年中國上海復星以代理權卡住政府購買BNT，國民黨們大罵錯都在政府，中國代理商都沒問題；今年政府採購快篩劑，政府直接向原廠採購，「台灣代理商負責出貨，國民黨們卻說台灣代理商都有問題？」

鄭運鵬表示，這幾波被部分立委質疑的兩個問題是「代理商的背景很奇怪」、「政府採購的快篩劑太貴」，但是，政府的合法採購原則是「沒有綁規格」、「同級品沒有買貴」，如果有這種狀況，就會有兩種代理業者找民意代表出頭：

1、代理商認為衛福部用特定篩劑技術，圖利特定品牌，排除採購他們可以達到相同精確度的產品，這是綁規格標。

2、代理商或原廠會認為我也拿得到政府採購的相同產品，而且比較便宜，政府為什麼不買我的，政府故意高價買特定人手上的貨，這是圖利。

鄭運鵬表示，政府向外採購的都是國際大廠，這幾波的快篩供給，卻沒有代理業者出面指控，說自己拿到的貨可以比較便宜，也沒有業者跳出來指控政府故意排除他們的篩劑規格。

鄭運鵬質疑，要指控政府或自認善意提供資訊的人，總是要說明政府和台灣代理商的錯在哪裡、違法在哪裡、政府要買便宜的要找誰吧？

對於快篩價格、代理商爭議，鄭運鵬也提出2點質疑：

1、不用戰中國快篩產品，台灣本來就禁止進口中國醫材。

2、不用戰代理商以前曾經是什麼行業，「因為他們是代理進口，就是貿易商，篩劑本身不是代理商研發出來的，有錢有能力就可以取得代理資格了。」

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
副機長飛一半認了「最後考試還沒過」　全機嚇壞！航空急折返
快訊／瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福
居家照護怎就醫　「3看診+2領藥管道」一次看
台南應大爆霸凌！特殊生遭「大外割」頭撞地痛哭　他嗆：沒看過流
快訊／勾惡抵達桃園體育場！　「現場出狀況」開直播赴約
多金女婿超寵妻！1031萬霸氣交丈母娘被領光　3年後全沒了
陸男PO「台灣辣妻罵人影片」爆紅！羨煞百萬網友：一定很幸福吧
美女主播順利卸貨龍鳳胎！　「雙寶破3000公克」正面萌照曝光
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「我們是來支持我們所愛」　外交部製作美國訪團影片曝光

NCC委員任期7月底屆滿　柯建銘：人事同意權明拼付委

藍營緊咬高登問題大　他曝「招標狀況」駁：政府、代理商違法在哪？

桃園購4萬支59元快篩用到哪？藍議員質詢火力猛...市府給答案

快篩獨漏新竹尖石、北埔鄉　林為洲成功爭取「週五配送、週六販售」

網友召喚陳建仁！才嗆柯文哲要看書　陳時中今宣布「快篩陽=確診」

陳時中批國民黨「政治干預商業」　他舉BNT、高端回擊：惡質的雙標

游錫堃拜會彰化縣府　王惠美提供2地點全力配合立院遷建

高登棄標1700萬快篩！他揭負責人「投標手法」：如何放心標案不出事？

羅智強請辭參選桃園市長　鄭寶清歡迎：不要再做「網紅參選人」

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

「我們是來支持我們所愛」　外交部製作美國訪團影片曝光

NCC委員任期7月底屆滿　柯建銘：人事同意權明拼付委

藍營緊咬高登問題大　他曝「招標狀況」駁：政府、代理商違法在哪？

桃園購4萬支59元快篩用到哪？藍議員質詢火力猛...市府給答案

快篩獨漏新竹尖石、北埔鄉　林為洲成功爭取「週五配送、週六販售」

網友召喚陳建仁！才嗆柯文哲要看書　陳時中今宣布「快篩陽=確診」

陳時中批國民黨「政治干預商業」　他舉BNT、高端回擊：惡質的雙標

游錫堃拜會彰化縣府　王惠美提供2地點全力配合立院遷建

高登棄標1700萬快篩！他揭負責人「投標手法」：如何放心標案不出事？

羅智強請辭參選桃園市長　鄭寶清歡迎：不要再做「網紅參選人」

校園疫情升溫　教育部強烈建議教師授課全程戴口罩

放感情面對比賽　李宗賢清空心中雜念

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

Uber司機回流營收優於預期！從疫情低點復甦　但投資大虧逾1700億

「我們是來支持我們所愛」　外交部製作美國訪團影片曝光

租屋哥住7年「退租一幕」震驚萬人！老司機邪笑：椅子歷經激烈運動

「女兒得阿茲海默」70歲影帝當看護　《仙后座》徐玄振哭聲心碎

快訊／男神死會了！瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

嘉義每周四公布酒駕累犯　第一批2人姓名、無碼照曝光

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

柯：全台再過3天進入「黑暗時期」

10縣市列高風險區！台南、新竹縣也納入　全台疫情分布圖曝光　

快訊／黃珊珊曝北市很快每日破萬 「車來速」每輛3、 4人快篩陽

快訊／衛福部報告估「5月11日」確診數上看10萬！　最新疫情預測曝光

北市「軟性封城」？柯曝最後底線

快訊／快篩難買！柯文哲曝最後一招「上呼吸道症狀急門診」民眾當場快篩

被議員稱九命怪貓　柯這樣說

柯文哲「道德呼籲」：聚餐先暫停一下

綠委批教召染疫遭丟包　邱國正竟拍桌回嗆

快訊／羅智強宣布辭台北市議員

林靜儀衝急診PCR確診！他掀1句話酸爆

各國快篩價格一次看　立委嘆：台灣吃米不知米價

民怨買不到快篩蔡英文震怒？政院：總統未否定快篩實名制

「徐巧芯搞了大烏龍」　他：政府跟羅氏原廠徵用快篩與經銷商無關

更多熱門

相關新聞

快篩陽＝確診「1行業慘了」！　網風向一面倒

快篩陽＝確診「1行業慘了」！　網風向一面倒

指揮中心今（5日）宣布，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診，不需再PCR。消息曝光後，引發鄉民驚喊「保險業者要慘賠了」；不過也有不少人風向一面倒認為，保險公司本來就不是穩賺不賠，紛紛直呼「只能自立自強了」。

高登環球負責人涉詐　北檢「天下第一組」偵辦

高登環球負責人涉詐　北檢「天下第一組」偵辦

竹縣+570　移工宿舍成最大破口

竹縣+570　移工宿舍成最大破口

教部：會考不必出示快篩陰即可應考

教部：會考不必出示快篩陰即可應考

「快篩陽=確診」醫喊合理！提醒：死亡數將上升

「快篩陽=確診」醫喊合理！提醒：死亡數將上升

關鍵字：

鄭運鵬國民黨快篩指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

指揮中心：快篩陽性即確診！

安珀赫德淚崩全說了！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面