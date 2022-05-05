藍營緊咬高登問題大　他曝「招標狀況」駁：政府、代理商違法在哪？

▲疫情延燒，讓新冠肺炎快篩劑需求量大增。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心緊急採購快篩，當中提供1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」因被國民黨質疑是圖利特定廠商，宣布棄標。對於圖利特定業者的指控，立委鄭運鵬反駁，這幾波的快篩供給，都沒有代理業者出面指控，說自己的貨比較便宜，也沒有業者指控政府故意排除他們的篩劑規格，「質疑的人總要說明政府和台灣代理商違法在哪裡、政府要買便宜的要找誰吧？」

國民黨立法院黨團4日踢爆，指揮中心購買快篩試劑，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，質疑「中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」高登環球生醫4日晚間發表聲明否認相關質疑，並宣布棄標。

高登4日晚間發表聲明，強調公司前身不是小吃店，而是企業辦理團伙公司，曾接觸許多台灣醫學科技的人才，轉型後投入研發各項生物醫學器材，不少商品都有獲得專利，國民黨立法院黨團卻以權貴思考、不體恤底層人民奮鬥的過程，從謀私利角度來批判公司，實在令人懷疑，「國民黨前景何在？」

高登指出，指揮中心從最初辦理緊急採購開始，就是依照徵用每劑95元的價格進行採購，經過公司連夜溝通，好不容易才在隔日讓韓國原廠勉強答應，結果雙方細節都還沒敲定，卻遭國民黨立法院黨團質疑，為了消弭暴利思考，公司已決定不參加投標，「希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。

對於高登爭議，鄭運鵬質疑，去年中國上海復星以代理權卡住政府購買BNT，國民黨們大罵錯都在政府，中國代理商都沒問題；今年政府採購快篩劑，政府直接向原廠採購，「台灣代理商負責出貨，國民黨們卻說台灣代理商都有問題？」

鄭運鵬表示，這幾波被部分立委質疑的兩個問題是「代理商的背景很奇怪」、「政府採購的快篩劑太貴」，但是，政府的合法採購原則是「沒有綁規格」、「同級品沒有買貴」，如果有這種狀況，就會有兩種代理業者找民意代表出頭：

1、代理商認為衛福部用特定篩劑技術，圖利特定品牌，排除採購他們可以達到相同精確度的產品，這是綁規格標。

2、代理商或原廠會認為我也拿得到政府採購的相同產品，而且比較便宜，政府為什麼不買我的，政府故意高價買特定人手上的貨，這是圖利。

鄭運鵬表示，政府向外採購的都是國際大廠，這幾波的快篩供給，卻沒有代理業者出面指控，說自己拿到的貨可以比較便宜，也沒有業者跳出來指控政府故意排除他們的篩劑規格。

鄭運鵬質疑，要指控政府或自認善意提供資訊的人，總是要說明政府和台灣代理商的錯在哪裡、違法在哪裡、政府要買便宜的要找誰吧？

對於快篩價格、代理商爭議，鄭運鵬也提出2點質疑：

1、不用戰中國快篩產品，台灣本來就禁止進口中國醫材。

2、不用戰代理商以前曾經是什麼行業，「因為他們是代理進口，就是貿易商，篩劑本身不是代理商研發出來的，有錢有能力就可以取得代理資格了。」