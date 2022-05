印度教男偷娶穆斯林妻！女方家人氣炸　埋伏路邊亂棍打死他

▲印度一名男子因與妻子宗教信仰不同,而被女方家人當街殺害。(圖/翻攝自推特/@hemlatarajesh)

記者葉睿涵/綜合報導

印度海得拉巴(Hyderabad)最近再爆出一起名譽殺人案,25歲印度教男子納格拉吉(Billapuram Nagaraju)因為娶了23歲的穆斯林妻子蘇塔那(Ashrin Sulthana),而被妻子的家人伏擊砍死。目前警方已將2名涉案的女方家人逮捕,並迅速展開進一步調查。

綜合外媒報導,納格拉吉4日晚間與妻子一起騎機車經過薩羅納加爾(Saroornagar)時,突然被4、5名埋伏在當地的男子以棍棒襲擊。儘管妻子蘇塔那極力阻止,還撲向襲擊者懇求他們放過2人,卻被襲擊者強行拉開後,將丈夫毆打致死。

Love has no religion?



A Hindu man named Billapuram Nagaraju was lynchèd to dèath in Hyderabad for marrying a Muslîm woman Syed Ashrin Sultana.



Accused from woman’s family has been arrested!



Apparently, man belonged to Dalit community.



pic.twitter.com/MyEJGMX3Yp