印度教男偷娶穆斯林妻！女方家人氣炸　埋伏路邊亂棍打死他

▲印度一名男子因與妻子宗教信仰不同，而被女方家人當街殺害。（圖／翻攝自推特／@hemlatarajesh）

記者葉睿涵／綜合報導

印度海得拉巴（Hyderabad）最近再爆出一起名譽殺人案，25歲印度教男子納格拉吉（Billapuram Nagaraju）因為娶了23歲的穆斯林妻子蘇塔那（Ashrin Sulthana），而被妻子的家人伏擊砍死。目前警方已將2名涉案的女方家人逮捕，並迅速展開進一步調查。

綜合外媒報導，納格拉吉4日晚間與妻子一起騎機車經過薩羅納加爾（Saroornagar）時，突然被4、5名埋伏在當地的男子以棍棒襲擊。儘管妻子蘇塔那極力阻止，還撲向襲擊者懇求他們放過2人，卻被襲擊者強行拉開後，將丈夫毆打致死。

Love has no religion?



A Hindu man named Billapuram Nagaraju was lynchèd to dèath in Hyderabad for marrying a Muslîm woman Syed Ashrin Sultana.



Accused from woman’s family has been arrested!



Apparently, man belonged to Dalit community.



pic.twitter.com/MyEJGMX3Yp — Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) May 5, 2022

從現場畫面可見，納格拉吉慘被襲擊者痛毆後，全身是血地躺在路邊，他的頭部也受了相當嚴重的傷，而蘇塔那則悲痛地趴在丈夫身上哭泣。蘇塔那指控，毆打丈夫至死的都是自己的家人，而這是一起名譽殺人案。

據蘇塔那描述，她與丈夫7年前相識後便迅速墜入愛河，不過由於2人的宗教信仰不同，因此戀情一直受到家人的反對，於是這對戀人在今年初便私奔到拉爾達瓦薩（Lal Darwaza）結婚，並逃至維薩喀巴坦（Visakhapatnam）以躲開家人的追殺。

不料，2人的行蹤還是被女方家人所察覺，並埋伏在薩羅納加爾，對納格拉吉痛下毒手，將其殺死。警方表示，他們已在5日將2名涉案嫌犯逮捕歸案，2人分別是蘇塔那的兄弟和姐夫。目前納格拉吉的屍體已被轉移至奧斯馬尼亞（Osmania）醫院進行檢驗，而警方也將對此案展開進一步調查。