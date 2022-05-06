小米7.25億美元資產解凍！　印度法院宣布解除令

▲印度法院已解除對小米公司7.25億美元的資產凍結。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

小米日前涉嫌違反印度的《外匯管理法》向外國實體非法彙款，被印度執法局扣押7.25億美元的資產（約213億元新台幣）。最新消息指出，《路透社》今（6日）報導稱，印度法院已解除對小米公司資產凍結。

印度執法局上周凍結小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）7.25億美元的銀行資產，原因是，發現該公司「以特許權使用費的名義」非法向三個外國實體匯款。

小米官方1日證實資產被扣押，並且立即發聲明強調，「小米印度所有運營活動都嚴格遵守當地的法律法規，所支付的這些版稅均用於印度版本產品中所使用的授權技術和知識產權。小米印度支付此類版稅是合法的商業行為，將與政府保持密切合作，以澄清任何誤會。」

綜合陸媒報導引述路透社消息，小米公司隨後向印度南部卡納塔克邦高等法院提起訴訟，反對印度打擊金融犯罪機構的決定，法官聽取小米律師意見後，擱置印度執法局的決定。

▲小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

報導稱，據消息人士透露，「解除凍結的條件是，小米將向印度當局通報特許權使用費等資金轉移情況。」

據了解，印度法院網站也指出，此案將於5月12日開庭審理。目前，小米公司和印度執法局沒有立即回應置評請求，相關書面法庭命令尚未公開。

市場研究公司Counterpoint Research數據顯示，小米是2021年印度最大智能手機銷售商，市場份額為24%，韓國三星以19%的份額位居第二。