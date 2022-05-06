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斃命片瘋傳！推土機輪胎充氣「同事壓6下」　2人瞬間被炸飛

推土機輪胎充氣「同事壓6下」　2人瞬間被炸飛斃命片瘋傳！（圖／翻攝自Twitter）

▲輪胎爆炸事故影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一間汽車修理廠發生爆炸案，造成2名工人死亡。影片中可看到，其中一名工人在幫推土機輪胎充氣時，疑似氣充得太滿，輪胎當場爆開，2人被炸死畫面在網路上瘋傳。

事件3日晚間發生在賴布爾市(Raipur)的汽車維修廠Ghankul Steel，約39秒影片中顯示，一名工人正在幫推土機輪胎充氣，另一名工人注意到立即幫忙，伸手壓了輪胎約6下，結果輪胎疑似承受不住壓力突然爆炸。

警方表示，2名死者為辛格(Rajpal Singh)和南德夫(Pranjan Namdev)，都是來自中央邦瑟德納市(Satna)的居民，目前正在調查是因為輪胎本身有損壞，還是工人充氣過度才會導致事件，同時也對修車廠負責人員調查是否有管理疏失。

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輪胎修車廠印度Raipur爆炸

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