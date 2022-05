斃命片瘋傳！推土機輪胎充氣「同事壓6下」　2人瞬間被炸飛

▲輪胎爆炸事故影片在網路上瘋傳。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度恰蒂斯加爾邦一間汽車修理廠發生爆炸案,造成2名工人死亡。影片中可看到,其中一名工人在幫推土機輪胎充氣時,疑似氣充得太滿,輪胎當場爆開,2人被炸死畫面在網路上瘋傳。

事件3日晚間發生在賴布爾市(Raipur)的汽車維修廠Ghankul Steel,約39秒影片中顯示,一名工人正在幫推土機輪胎充氣,另一名工人注意到立即幫忙,伸手壓了輪胎約6下,結果輪胎疑似承受不住壓力突然爆炸。

警方表示,2名死者為辛格(Rajpal Singh)和南德夫(Pranjan Namdev),都是來自中央邦瑟德納市(Satna)的居民,目前正在調查是因為輪胎本身有損壞,還是工人充氣過度才會導致事件,同時也對修車廠負責人員調查是否有管理疏失。

Two men killed as tyre of JCB bulldozer bursts in Chhattisgarh's Raipur.#Chhattisgarh #WATCH #Trending #ViralVideo pic.twitter.com/WXfuaNt1kL