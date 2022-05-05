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孕婦遭3男輪流性侵！丈夫、3子女面前擄人　洩慾完丟包樹林

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲ 印度一名女子遭3名男子輪暴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度安得拉邦發生一起恐怖事件，一名孕婦深夜在火車站等車時，在丈夫及3名子女面前遭3名醉漢擄走，輪流性侵後丟包在附近樹叢。層出不窮的性侵案件令當地婦女團體憤怒不已，要求針對此案提交詳細報告。

綜合《新德里電視台》、《印度斯坦時報》報導，這對夫妻4月30日晚間帶著3名子女前往巴帕特拉（Bapatla）的火車站，打算從貢土爾（Guntur）搬到克里希纳（Krishna）找工作，一家5口正在車站長椅上睡覺，突然被3名男嫌吵醒。

3名男嫌當時喝得爛醉，叫醒女子的丈夫並問他時間，但他身上沒有手錶，無法回答，他們便失控毆打男子，還從他身上搶走750盧比（新台幣約290元）現金。女子試圖制止，但嫌犯接著轉而毆打她，她從車站擄走後加以性侵。

女子丈夫被毆後試圖向鐵路警察求助，在車站卻找不到任何人，最後只好跑到附近警察局。警察趕抵火車站後，在附近灌木叢內找到女子，趕緊將她送醫。當時嫌犯已經逃離現場，偵測犬隨後在附近找到嫌犯脫下的衣物，警方於是在2日循線逮捕3人，包括一名未成年的青少年。

這起事件曝光後震驚社會，安得拉邦婦女委員會主席對此表示悲痛，要求警方提交詳細報告。也有官員指出，這起案件顯示安得拉邦犯罪猖獗，尤其是針對女性的攻擊，可見治安惡化嚴重。

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