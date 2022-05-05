爽擁3嬌妻！他15年來「同時交往多女」生6子　一次全娶進門

▲ 穆爾雅1日和3名妻子舉行婚禮。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度中央邦日前上演一場十分特別的婚禮，新郎在全村見證之下，一次迎娶3名妻子。原來他早在15年前就先後和她們墜入愛河，同時維持和3人的戀人關係至今，且過著幸福的同居生活，共生下6名子女，如今終於完婚。

綜合《鏡報》、印媒《自由新聞日報》報導，這場婚禮1日在中央邦阿利拉傑普爾（Alirajpur）舉行，42歲的新郎穆爾雅（Samrath Mourya）和新娘奈娜拜（Nainabai)、梅拉（Mela）與薩卡里（Sakari）3名妻子結婚，除了村民到場祝賀，他們的6名子女也都參加婚禮，見證父母結為連理。儀式上可見4名新人圍著一根木桿跳舞，還有幾十名賓客在唱歌。

穆爾雅說明，他和妻子們的戀情始於15年前，他先後愛上這3名女子，但他當時很窮，經濟狀況不允許結婚，便決定和她們一個個私奔，多年來過著同居生活，生下6個孩子，「我們住在一起，過得很幸福。」

事實上，一夫多妻在印度並不合法，但在一些部落依然盛行。印度憲法第342條保障部落習俗及特定社會傳統，因此穆爾雅和3名妻子的婚姻是合法有效的。在他們4人出身的Bhilala社區，年輕人可以和女性同居，未婚生子，但未婚情侶無法參加社交聚會。

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