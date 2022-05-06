快訊／有沒有在醫院工作過？柯文哲直指中央「快篩陽當確診規定」很奇怪

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心宣布5月12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象等3類人，若「快篩陽」即視為確診。對此，台北市長柯文哲不滿表示，「你們有沒有在醫院工作過？」，為了證明快篩陽是你做的，視訊診療至少要花20分鐘，有這麼多醫生閒閒每20分鐘檢查一個病人快篩陽？這到底怎麼算錢、運作，怎麼開診斷書？

柯文哲表示，昨天中央有公布，如果居家隔離、居家檢疫、自主管理病人，快篩陽就是為PCR陽，這有貝氏定里，前提存在的情形下去猜B出現的機率，會比單純猜B更準。

柯文哲指出，昨天中央說居家隔離、居家檢疫、自主管理，如果快篩陽在醫生的通訊診斷下，可以證明是快篩陽可視同PCR陽，如果自己居家隔離做快篩陽性，趕快打電話找一個通訊診療，找到人後把手機架好、打開視訊，再花20分鐘做一次快篩，確認是本人做的，然後再開診斷書，「實務上很困難」。

「這表示說為了證明快篩陽是你做的，視訊診療至少要花20分鐘。」柯文哲說，人事成本要多少？有這麼多醫生閒閒每20分鐘檢查一個病人快篩陽？這到底怎麼算錢、運作，怎麼開診斷書？

柯文哲不滿表示，中央常下一道命令，「我想說奇怪，你們有沒有在醫院工作過？數學模型可行、實際執行就是困難」；柯也猜，昨天命令發出來一定被所有醫院工作者罵翻，今天應該會在討論怎麼善後。

柯文哲最後表示，命令發出來之前，都有醫療顧問，建議要找實際第一線臨床醫生看過計畫，可行在丟出來，不然命令出來看完也是三條線。