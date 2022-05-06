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蔡英文：這個月「取得1億劑」快篩　優先供應北北基桃

▲▼蔡英文表示，快篩試劑5月預計「取得1億劑」左右 。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文表示，快篩試劑5月預計「取得1億劑」左右 。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者林彥臣／綜合報導

本土確診個案連日來屢破新高，民眾也因為買不到快篩試劑怨聲載道。對此總統蔡英文6日晚間發表談話，強調前一階段國人全力施打疫苗、做好各項防護，5月預計將取得1億劑的快篩劑，供應將會越來越穩定，「我們要繼續團結，戒慎而不恐慌，一定能克服這波疫情的挑戰」。

據了解，行政院也已與業者協調，會在目前疫情風險較高的北北基桃優先增加出貨到市面上方便的通路，讓這些地區的民眾急用時方便購買，預計下周開始鋪貨。

總統談話全文如下：

對抗疫情這場仗，我們已經打了2年多，過程中的每個階段，因為有大家的一起努力，我們關關難過關關過，一路走到現在這個最具挑戰的時刻。

而要獲得最後的勝利，重返正常生活，面對不斷變異的病毒特性，我們的因應策略不能一成不變，一定要從病毒的特性來下手。

這一波台灣流行的Omicron變異株，它的特性是傳播力強，但因為多數國人都完成了疫苗的接種，因此重症率低。從今年初到現在（統計至5/5），大約有99.75%左右的確診者是輕症或無症狀。

所以，指揮中心開始調整各項防疫措施。一方面降低疫情對大家生活的衝擊，另一方面，也讓我們的醫療系統專注於有重症風險者的治療，並且維持醫療的整體能量。

現在，針對輕症或無症狀確診者，各縣市已經陸續推動居家照護，家用快篩試劑實名制也已經上路。

我知道，大家現在對於購買快篩試劑，感到不方便，政府會持續增加快篩試劑的供貨量，在這個月，我們預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應將會越來越穩定。

所以，我要拜託大家不要囤積，也不要過度恐慌；並且依照指引，盡可能地在有需要的時候，再使用快篩。

行政院也已經和業者協調會在目前疫情風險較高的北北基桃，優先增加出貨到市面上方便的通路，讓這些地區的民眾可以在急用時方便購買，最快下週就會陸續增加鋪貨。

面對PCR需求的增加，我們一方面請地方政府設置社區篩檢站，另一方面請醫院加開防疫門診，也規劃與基層診所合作，擴大採檢量能。

另外，6至11歲兒童疫苗已經陸續開打，我們積極採購了莫德納和輝瑞BNT疫苗，提供家長更多的選擇，一起照顧孩子的健康。

我要向每一位照顧身邊家人的國人說一聲，辛苦了，謝謝你。因為大家的一起努力，我們終於走到這個最後的階段。

現在是2022年5月，參考其他國家疫情發展的經驗以及專家的預估，在疫情即將告一段落之前，確診人數也會持續增加，但大家不用擔心。

因為前一個階段，我們守得很好，國人全力施打疫苗，做好各項自主防疫，今年初到現在（統計至5/5），確診的重症率大約是0.03%，致死率是0.02%，中症率大約是0.22%，疫情的健康風險相對較低。這也代表了只要我們做好準備，我們就能夠克服疫情的威脅，請大家不用驚慌。

疫情的最後這個階段，我要請大家持續落實戴好口罩、勤洗手等等防疫習慣，還沒有打滿三劑疫苗的國人，盡快去打，做好自身健康管理，讓我們用最周延的準備來度過疫情的考驗。

最後，面對疫情的變化，我要請大家隨時注意最新的防疫資訊和指引，我們要繼續團結，戒慎而不恐慌，我們就一定能克服這波疫情的挑戰。

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