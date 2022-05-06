「我要炸桃園機場」竟是少年留言　無法出國惡搞...還恐嚇高鐵

▲桃園市中輟在家的魏姓少年，最近在星宇、長榮與高鐵網站官網上留言「我要炸桃園機場」，經航警局與鐵路警察刑大聯合查獲到案，航警局刑大副大隊長陳沛澍說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

星宇、長榮與高鐵等官網日前接獲不明人士留言「我要炸桃園機場」，航警局接獲航空公司報案後，局長鄭明忠指示組成專案小組調查，根據網路IP位置等資訊，查出犯案者均為同1人，在案發24小時內迅速查獲中輟在家的魏姓少年到案，未坦承犯行辯稱「因疫情無法出國與旅行，情緒沮喪心生不滿，隨機挑選2家航空公司留言挑釁」，全案因違反民用航空法與恐嚇罪嫌移送桃園地院少年法庭。

檢警調查，星宇航空、長榮航空網站日前接獲網友留言，「揚言要炸桃園機場」，另高鐵官網也接獲類似留言，航警局接獲航空公司報案後立即調查，並報請桃檢指揮偵辦，航警局刑警大隊由大隊長蔣叔君率領，與高鐵刑大專案小組擴大分析比對2案網路留言資訊是否有關聯性，在比對留言者網路IP位置，很快在24小時內鎖定魏姓少年涉案，並循線拘捕到案。

▲桃園市中輟在家的魏姓少年，涉嫌在星宇、長榮與高鐵網站官網上留言「我要炸桃園機場」，圖為桃園機場第二航廈大樓。（資料照／記者沈繼昌攝）

據指出，魏姓少年中輟在家已有一段時日，魏姓少年辯稱，「因疫情關係無法出國及近期疫情快速上升也無法規劃國內長途旅遊」，在電視上看到俄烏戰爭中飛彈轟炸機場與知名人士開飛機相關新聞報導」，導致情緒沮喪並心生不滿，因此隨機挑選2家航空公司留言挑釁恐嚇，以宣洩不滿情緒。

此外，專案小組獲悉也針對高鐵網站有類似留言，經檢視魏姓少年查扣犯罪使用電腦中確有至高鐵網站留言相關紀錄，航警局局長鄭明忠、刑大大隊長蔣叔君、隊長莊英壽，指示成立專案小組全面清查相關案情後，依違反民用航空法及刑法恐嚇罪嫌將魏姓少年移送桃園地院少年法庭審理。

航警局呼籲，機場、鐵路均為國家重要關鍵基礎設施，任何危害訊息涉及民眾安全、社會安定，甚至影響政府與社會功能整體運作，此種惡性行為警方均會以重大案件偵辦；散布危害飛航安全之不實訊息者，將面臨3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。請民眾切勿以身試法，勿因個人一時好惡或宣洩情緒，任意散布危害社會安定言語而誤觸法網。

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