台66線當賽道競飆失控！撞圍觀人群釀2死3傷　害命2男判賠247萬

▲桃園市洪姓、邱姓男子去年9月間在台66線快速道路競速飆車，洪姓男子甩尾失控撞上路旁圍觀民眾，警方到場處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓與邱姓男子去年9月間在台66線桃園新屋、觀音路段競速飆車，其中洪男高速甩尾時失控衝入圍觀群眾中，釀成2死3傷慘劇，其中一名死者家人提出包括喪葬、扶養金與精神撫慰等民事求償共計510萬餘元；邱男辯稱是洪男肇禍與他無關，法官則認為失控係肇因競速，邱男應負連帶責任，法官審酌死者劉男在路旁違停圍觀，應自負20%過失責任，判決洪、邱2人應連但賠償247萬餘元，本案還可上訴。

▲桃園市洪姓、邱姓男子去年9月間在台66線快速道路競速飆車，洪姓男子甩尾失控衝撞圍觀民眾，偵訊後被警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，洪姓男子去年9月17日凌晨零時許與邱姓男子在台66線競速，當時洪男高速競速時甩尾時突然失控衝入路旁，撞上圍觀民眾與車輛，釀成2死3傷慘劇，其中27歲劉姓男子、36歲童姓男子緊急送醫仍因傷重不治，警方據報後當場逮捕肇事的洪姓男子到案，並根據現場監視畫面查獲參與競速的邱姓男子到案，洪、邱2人被檢方依公共危險罪嫌起訴。

劉姓男子家人則對2人提出包括喪葬、扶養與精神撫慰金等共計510萬餘元附帶民事求償。桃園地院民事庭審理時，洪男辯稱「無法支付高額賠償」，邱男則說，雖與洪男競速，但據查出，是洪男故意將車輛防滑循跡系統關閉才釀禍，他沒擋住洪之行徑路線，死亡車禍應與他無關，且劉男違停路旁觀看競速亦有相關過失。

▲桃園市洪姓、邱姓男子去年9月間在台66線快速道路競速飆車，洪姓男子甩尾失控衝撞圍觀民眾，消防救護人員在現場搶救受傷圍觀民眾。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院法官審酌，洪、邱2人均為具有正常社會經驗之成年人，本應知曉競速為兩車就車速快慢為競技之行為，高速行駛有造成車輛失控及打滑高度可能性，進而導致車禍發生，顯屬危險駕駛，洪男競速過程失控打滑釀禍，足認與邱男有關聯，2人應負連帶賠償責任。

法官認為，劉男將車輛在路旁違停圍觀，亦違反高速公路與快速公路交通管制規則，應自負20%之過失責任，扣除已領取強制責任險，法官審結，洪、邱2人應連帶賠償劉母247萬5794元，本案還可上訴。

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