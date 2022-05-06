停課班級數已達全校1／3　中原大學5／9遠距教學2週

▲中原大學6日宣布，考量受疫情影響停課之班級數已達教育部規範全校1/3之標準，5月9日起至22日全校將實施遠距授課防疫演練2週，學生社團亦暫停實施2週。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受疫情嚴峻影響，桃園市各級學校停課數字不斷增加，中原大學6日宣布，校方考量受疫情影響停課之班級數已近教育部規範全校1/3之標準，經全校防疫會議討論後決定，5月9日起全校實施遠距授課防疫演練二週，自5/9實施至5/22止，學生社團活動也暫停2週。

中原大學指出，依據教育部5月5日晚間發布之「大學因應疫情調整授課模式補充說明」，鑒於全校停課班級數已近教育部規範全校1/3標準，全校防疫會議今天下午緊急討論後，自5月9日起全校實施遠距授課防疫演練二週，自5/9實施至5/22止。

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中原大學強調，演練期間，學生以返家學習為原則，以避免校園、宿舍發生群聚染疫之風險。此外，大學部實驗課或實作課程，基本上以遠距或其他替代方式進行，學生社團活動，亦暫停實施二週。

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