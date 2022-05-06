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鄭文燦表揚優良白衣天使　感謝護理人員：「疫」起守護市民健康

▲桃園市長鄭文燦在國際護師節前對桃園市獲獎優良護理人員表達感謝，在疫情期間堅守崗位守護市民健康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦在國際護師節前對桃園市獲獎優良護理人員表達感謝，在疫情期間堅守崗位守護市民健康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局6日舉行「優良護理人員表揚活動」，市長鄭文燦表示，全台疫情持續延燒，桃市目前有1萬6,503名職業護理人員，面對疫情持續挑戰，護理人員在第一線全力以赴執行抗疫、不分晝夜挺身守護市民健康，考驗醫療團隊的韌性，再次看到護理人員展現巨大的能量與愛，他代表市府團隊對這群白衣天使表達崇高敬意。

▲桃園市長鄭文燦頒獎給優良護理人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市長鄭文燦頒獎給優良護理人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，5月12日國際護師節前夕，市府為表揚120位優良護理人員，護理人員對於生命價值執著與維護不可言喻，尤其在疫情持續期間，無論在臨床、社區、研究等各個領域專業努力與付出，「疫」起守護民眾健康。目前全市有1萬6,503名執業護理人員，面對疫情持續挑戰，使命驅動在第一線全力以赴執行抗疫行動，且不分晝夜挺身守護市民健康，考驗醫療團隊的韌性，更看到護理人員展現巨大的能量與愛。

▲桃園市長鄭文燦頒獎給獲獎的優良護理人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦頒獎給獲獎的優良護理人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局強調，本次獲獎護理人員屬不同專業領域，因應嚴重特殊傳染性肺炎帶來衝擊，除配合政府政策全面動員，並協助整合醫院專責病房與調度防疫資源，擔任防疫先鋒外，還要扮演家庭成員角色，家人與親友們的支持則是強力後盾其中國軍桃園總醫院護理部副主任葉翠芬遠在南部的母親透露，疫情嚴峻時期，不時擔心在北部的女兒安危，但看到女兒認真發揮自己理想，努力堅守崗位，用行動說服家人對護理工作的認同，深感與有榮焉。

另外，敏盛醫院急診室服務的護理師沈淑貞，擁有20年工作歷練與原住民樂天性格，面對疫情的考驗，總以堅強意志力與細心耐心完成工作，深獲同事與家屬認同；林口長庚紀念醫院督導林素英的先生認為，疫情期間，太太面對疫情不退縮精神，讓家人印象深刻，身為丈夫也能理解、感動，無形中也影響女兒認同並立志選讀護理相關科系。

▲桃園市伴手禮協會號召民間單位捐贈3000朵康乃馨給部立桃園醫院，由院長徐永年代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市伴手禮協會號召民間單位捐贈3000朵康乃馨給部立桃園醫院，由院長徐永年代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市伴手禮協會號召民間單位捐贈給衛生福利部桃園醫院3千朵康乃馨，在母親節前夕提前歡度，並慰勞醫護人員在前線防疫作戰辛勞，由院長徐永年代表受贈，市長鄭文燦也趕來與院內醫護分享溫暖與喜悅。
鄭文燦感謝桃醫全體同仁在防疫期間犧牲奉獻與付出，身兼媽媽與醫護的雙重身分實在不容易，近三年來的防疫生活，這群媽媽們辛苦了。同時強調醫護同仁要有健康的身體才能保護自己與保護家人。市府會努力做好媽媽們堅強的後盾。

此外，桃園醫院社工劉庭妙透過拍攝短片紀錄醫院內職場媽媽們的工作日常，影片中桃園醫院檢驗科主任張百齡分享到同仁在疫情影響下不分日夜工作十分辛勞，女性同仁不僅在家中要扮演好女兒或母親角色，回到醫院中更需嚴謹為市民健康把關。

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