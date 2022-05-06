活力搖滾融入生命教育　玫瑰墓樂團嗨翻光華高中

▲台南市光華高中在台南市西區扶輪社與學校家長會的協助與支持下，邀請在南部頗負盛名的玫瑰墓樂團蒞校，進行生命教育的宣導與演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中在台南市西區扶輪社與學校家長會的協助與支持下，邀請在南部頗負盛名的玫瑰墓樂團蒞校，進行生命教育的宣導與演出，2小時豐富的內容，結合真實生命故事與音樂創作，讓學生從生命健康、事業金錢、感情家庭與理想志趣等面向，思索生命的意義與方向，並從而培養正向、積極的人生態度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由市立醫院急診部主任蘇士揚醫生領軍的玫瑰墓樂團，在眾多獨立樂團中獨樹一幟，以急診室的經歷見聞作為搖滾樂的創作素材，譜出動人的生命樂章。近年來進行多場校園巡迴演出，希望能透過人生故事與樂曲表演的分享，鼓舞青年學子綻放屬於自己的生命光芒。

表演結束後，光華同學熱情地與演出者合照，同時抒發感想。綜合高中三年級的蘇愉庭同學說：「讓我印象最深刻的是16歲男孩「林豈臣」三度起死回生的故事，讓我了解到：在我們對世界感到失望、無助的時刻，有些病患卻正為了活下去而奮力與死神搏鬥。所以我們要愛惜生命，人生沒有什麼不可能，現在的不如意終將幻化成未來的成功。」；陳巧萱同學則說：「聽蘇世揚醫師的分享；有位女子想結束生命，在急診室中大吵大鬧，然而在簾幕的另一邊，卻是努力求生而與死神拔河的老爺爺，這樣的反差，讓人深思。在急診室的醫護們，想必早就看透了生死。」

帶領同學全程參與的邱玉珍老師認為：「這是一場特別的藝術宴饗，玫瑰墓樂團將一幕幕生離死別的沉重，編織成一部部生命故事，譜成一首首動人歌曲，努力傳達勇敢與堅持的感動力量，是一種真誠而激昂的感染力。」