高登快篩爭議！陳時中再嗆國民黨講風涼話：下次開標有能力就來參與

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心緊急採購快篩，當中提供1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」遭國民黨質疑是資本額200萬的小吃店變身，可能涉及圖利特定廠商，而且由一家承擔1/3快篩並不合理。指揮中心指揮官陳時中回嗆，「國民黨意見這麼多，有這麼多想法就來投標看看」，就會知道指揮中心的要求很多，不要只會講風涼話，就以為人家都沒有在審。

指揮中心說明，今(2022)年4月因應Omicron疫情發展迅速，快篩試劑需求遽增，指揮中心目前徵用進口快篩試劑為供應量能最大的羅氏及亞培。後續為擴大供應量能，緊急增購進口快篩試劑，供應商必須符合下列3項要件，包含：1.已取得食藥署核准專案輸入許可。2.試劑保存效期達6個月以上。3.今年5月31日前履約。符合資格者，再由政府採購5月31日前可進口供應的數量，供國內防疫及國人使用。

指揮中心表示，符合資格後，到了投標議約階段，廠商必須提供醫材進口商資格及試劑規格(含EUA）證明文件。截至目前為止，共有9家廠商投標，相關文件經過審查，方可展開後續採購程序。至於社會關注的高登公司，因未投標，並未進入審查文件程序。

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指揮中心強調，就防疫需求來說，快篩試劑供應商有醫材販售執照及專案輸入許可，在採購合法、品質合格、價格合理的前提下，指揮中心仍會持續尋找合法進口來源，持續達到快篩試劑價穩量足的目標。

▲指揮中心5/6記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）