降低國中會考生風險　新北授權各校「考前1到2週暫停實體課程」

▲新北教育局授權學校，國三學生在國中教育會考前1到2週可暫停實體課程。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

111年國中教育會考即將在5月21、22日舉行，新北市共有3萬764人報考，新北市教育局今（6日）指出，考量考生學習進度已達會考測驗範圍，為兼顧應考權益及降低國九學生移動風險，授權各國高中得經防疫小組會議評估風險後，在會考前1到2週可進行居家線上教學或其他模式，也呼籲考生在居家期間務必採取低密度活動，避免外出或到高風險群聚場所。

今年國中教育會考將在5月21、22（六、日）這兩天舉行，今年共19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，而受到近期疫情急遽升溫影響，為了避免讓即將參加會考的考生染疫而無法參與考試，不少縣市也改採線上教學演練方式因應。

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▲國中教育會考將在5月21、22日舉行。（圖／新北教育局提供）

在新北市部分，今年國中會考共有3萬764人報考，在29個考場應考，也是全國第二大考區，新北市教育局今天表示，考量考生學習進度已達會考測驗範圍，為兼顧應考權益及降低國九學生移動風險，教育局授權各國高中得經防疫小組會議評估風險後，在會考前1到2週進行居家學習（線上教學）或其他有效模式。

▲新北教育局開放國三學生，在國中教育會考前可暫停實體課程，改進行居家線上教學。（圖／新北教育局提供）

此外，新北教育局指出，考量疫情發展、學生受教權益、評量公平性及學校試務安排等因素，教育局將授權各級學校，得經過校內防疫小組依照校內疫情狀況討論後，在定期評量前得改採居家學習（線上教學）或其他有效模式。

新北教育局表示，在高三期末考及國三會考後，課程已告一段落，教育局也授權學校得經校內防疫小組依照校內疫情狀況討論後，國三學生在會考後到畢業典禮前，高三學生則在期末考後至畢業典禮前，得改採居家學習（線上教學）或其他有效模式，但請學校務必跟家長及教師進行充分溝通並取得共識，學校也得提供安排學生到校照護的服務。

