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學生本土單日+3980！總數超過2.7萬人　22縣市1938所園校停課

▲▼ 台科大校園消毒 。（圖／台科大提供）

▲今天本土生新增3980例確診，再創單日新高，圖為之前校園消毒畫面  。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情大爆發，校園學生確診個案也同樣快速增加，根據教育部今（5日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園再度暴增3984人確診，除4例為境外生，其餘3980例都是本土學生，再度刷新單日確診新高紀錄，而且連續3天確診超過3千例，本土生累計確診總數超過2.7萬人；另因疫情關係，全台22縣市、1938所園校停課，較昨天增加56所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天2萬3276例，今天來到2萬7256例，單日新增3980例，再創單日新高紀錄，連續3天單日確診超過3千例，3980例當中，包括大專校院新增811例、高中587例、國中479例、小學生1421例、幼兒園682例，國小連續3天單日新增1千例；境外生部分，今天新增4例個案，境外大專生3例、高中生1例，也讓確診總數來到751例。

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▲▼今天本土生新增3980例確診。（圖／教育部提供）

▲今天本土生新增3980例確診，再創單日新高。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等22縣市、1938所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加146所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有422所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園174所、國小168校、國中 31校、高級中等學校34校、大專校院15校；另有1516所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園444所、國小 575校、國中217校、高級中等學校 191校、大專校院89校。

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