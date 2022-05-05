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北市師生確診今將破5千　蔡炳坤盼國中會考開放居隔居檢考生應考

▲▼台北市學童接種疫苗今起跑，副市長蔡炳坤視察信義國小。（圖／北市教育局提供）

▲台北市師生確診數今估計破5千，圖為信義國小學童接種疫苗。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情導致校園確診數暴增，台北市副市長蔡炳坤今（5日）指出，截至昨（4日）晚9時，北市師生已有4800餘人確診，預計今天超過5千人，對學校是很大挑戰，而5月21、22日就是國中教育會考，國九學生在考前一週將啟動線上教學演練，學生可在家溫習功課，由於居隔與居檢考生人數相當多，希望教育部安排讓上述考生在特殊或居隔考場應試。

衛福部核准6至11歲兒童接種莫德納疫，台北市從今（5日）天開始施打，北市副市長蔡炳坤與教育局長曾燦金，今早前往信義國小視察，關心疫苗施打與緊急應變流程，並確保學童接種疫苗安全，而今天信義國小學童將有179人施打疫苗，施打率22%，略低於之前詢問33%的接種意願。

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▲▼台北市學童接種疫苗今起跑，副市長蔡炳坤視察信義國小。（圖／北市教育局提供）

▲北市副市長蔡炳坤視察信義國小接種疫苗狀況，也呼籲教育部開放被列入居隔與居檢國中會考考生可應考。（圖／北市教育局提供）

面對疫情持續延燒，蔡炳坤今早接受媒體聯訪時表示，北市師生已有4800餘人確診，預計今天超過5千人，這對學校是很大挑戰，而5月21、22日就是國中會考，為了準備國中會考，將讓27個舉辦考試的高中職考場學校，在考前一週，也就是5月16到20日這段時間停課，讓學校可以進行考場布置與清消，確保考場準備好。

另為了降低疫情對九年級（國三）學生影響，蔡炳坤表示，在國中會考考前一週，九年級在5月16到20日這段時間，將啟動線上教學演練，學生可在家溫習功課，但他也提醒教育部，依照目前疫情發展，未來居家隔離與檢疫考生人數將相當多，除了確診者能補考，希望教育部安排居家隔離與檢疫考生到特殊或居隔考場應試，希望教育部可以評估。

▲▼教育部長潘文忠表示，國中會考將參照統測。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠昨已表示，國中教育會考將參照統測。（圖／記者許敏溶攝）

對於蔡炳坤要求，教育部長潘文忠昨天在立法院教育委員會接受立委詢答時就提到，國中會考將參照上週統測，除確診生不能參加考試外，其餘考生都可參加考試為原則，也就是居家隔離、居家檢疫等考生都可參加考試。

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