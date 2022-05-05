快篩採購爭議惹怒陳時中　國民黨團嗆公開護航

▲國民黨團昨天舉行「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團4日質疑核准輸入快篩試劑的「高登環球生醫有限公司」，根本是資本額僅200萬的小吃店變身，引發社會譁然；高登昨天深夜宣布不參與投標，讓原本預計輸入的1700萬劑快篩成空，衛福部長陳時中5日受訪動怒，批評藍營介入正常商業活動，現在要重新找來源。對此，國民黨團發出新聞稿質疑，陳時中至今仍在為疑點重重、信譽大有問題的商人公開護航，為什麼衛福部敢放心對高登進行1700萬劑的巨額採購？

國民黨團昨天踢爆，「高登環球生醫有限公司」是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，「為什麼非得要找一家小吃店去引進快篩試劑？中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」高端公司昨深夜宣布放棄政府快篩標案，引發陳時中今天上午受訪批評，這樣介入正常商業活動並不好，原本好不容易找到的1700萬快篩試劑，現在要重新找來源。

對此，國民黨團今天上午再度發布「奉勸陳時中誠實為上策，要為高登護航到何時？」新聞稿，直指高登被踢爆為小吃店轉型生醫公司，没有承攬過任何一件政府採購，就要承接高達16億元的快篩試劑採購案，又被爆料公司劉姓負責人涉及口罩販售詐騙爭議，「金主」上市公司昶虹國際過去也曾涉及多起司法案件，昨夜高登環球宣布棄標，但陳時中居然以「政治干預商業」為高登環球護航到底，避重就輕迴避關鍵問題，國民黨團要求陳時中出來說清楚講明白。

國民黨團並提出兩大質疑：第一，陳時中昨天表示，參與此次緊急採購的廠商皆取得國際原廠的授權書及EUA，高登環球有没有取得賽特瑞恩公司的原廠授權書？賽特瑞恩公司在台灣有代理商早在官網出示原廠授權書，高登環球公司如果有原廠授權書及相關EUA認證，也請指揮中心拿出來以示國人？否則衛福部為何敢如此放心對其進行1700萬劑的巨額採購？又如何確認高登環球可以如期交貨？

國民黨並質疑，第二，衛福部若要跟高登環球簽約買賽特瑞恩快篩試劑，高登環球必須符合「醫療器材優良運銷準則（GDP）」，這是藥廠、代理商、經銷商都要具備，沒有就不能簽約，且塞特瑞恩快篩試劑說明書上，指出試劑必須維持在2至30度C條件下運輸及儲存，經查高登環球並未獲得「醫療器材優良運銷準則（GDP準則）」相關認證，1700萬劑的快篩試劑，高登公司如何運輸？如何儲存？衛福部有没有進行把關？有没有事先查廠？衛福部必須說清楚，講明白。

國民黨團指出，如果高登環球生醫公司如陳時中部長所言是殷實的商人，為何劉姓負責人及其公司被踢爆有如此多爭議，高登公司如果真是合法做生意的殷實商人，為何昨天被踢爆後就不敢去領標，公司負責人卻在昨天下午受訪時仍說供貨没有問題，到了昨晚深夜才發聲明表示要棄標，這裡面又有多少不可告人之事？

國民黨團稱，陳時中至今仍在為疑點重重、信譽大有問題的商人公開護航，陳時中到底在保護誰？還有没有幕後藏鏡人必須被保護？人民對高登環球生醫的諸多疑問，陳時中有必要向國人講清楚，不要為了說了一個謊，要用一百個謊來圓？奉勸陳時中部長，誠實才是最好的上策。