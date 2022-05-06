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小S與S媽獻聲Podcast　「老娘的老娘」母親節SoundOn首播

▲。（圖／SoundOn提供）

▲明星藝人湧入Podcast世界，掌握自己的發聲自媒體。（圖／SoundOn提供）

記者吳佳穎／台北報導

藝人小S也加入Podcaster行列，今年母親節，小S和S媽首度主持的Podcast節目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》，將在5月8日母親節在SoundOn平台獨家首播。小S新節目由金星文創製作，在SoundOn首播。

去年台灣Podcast收聽量年增200%，看好Podcast經濟，許多明星及藝人如吳淡如、陶晶瑩等紛紛加入Podcast。今年藝人小S加入，製作結目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》共有40集，5月8日起在台灣SoundOn、MyMusic雙平台接力播出。

《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》由金星文創製作，內容尺度無限制，談夫妻、談婆媳、談叛逆、談霸凌，也談女性怎麼追夢、怎麼生活、怎麼整人、甚至怎麼整形。小S說，明明有些話題很黑暗、很悲傷，可是母女倆講起來就變成黑色喜劇。她也體會到自己能夠成為一位獨立女性，是因為她知道自己身後永遠有個靠山，就是媽媽。小S和S媽希望可以與大家分享這些精彩的故事，在笑與淚之間，得到一些人生耍賴的智慧，以及面對逆境的勇氣。

SoundOn執行長黃建翰表示，聲音的影響力已深受肯定，不只越來越多明星、藝人加入Podcast，掌握自己的發聲自媒體；更有許多品牌也看上聲音的影響力與導購力，多家知名品牌皆已參與冠名或贊助Podcast。我們歡迎小S和眾多品牌加入聲音經濟，用聲音連結全世界！

《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》由金星文創製作，SoundOn首播，可下載SoundOn APP 或MyMusic APP登入收聽，或直接至SoundOn官網 https://www.soundon.fm 、MyMusic APP下載收聽。（搶先聽前導試播集：網址 https://reurl.cc/0ppV5l

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