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連8天破萬例「母親節能返鄉嗎」？醫曝自問6題有答案

▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲本土連日炸裂，網友憂問：母親節還能返鄉嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

這週日（8日）就是母親節，眼看台灣本土確診數連8天破萬例，快篩試劑搶翻，不少網友擔心「還能回家過節嗎？」對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，出發前先問自己「這6個問題」，像是見到家人前，你做完快篩了嗎？打滿疫苗了嗎？此外，即使是自駕長途車程勢必會到休息站上廁所或進食，都是留意重點。

母親節到了可以安心回家嗎？黃軒整理以下6點，出發前請先自問：

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1.快篩做了嗎？

Omicron有99%為輕症或無症狀，在社區大爆發時刻，你去過哪些病毒濃度超過地方自己也難以察覺。萬一染疫死亡族群最高的往往是超過50～60歲以上者，也剛好是父母親的年紀，因此千萬別把病毒不知不覺帶回家。回家前請先快篩，陰性才可以安全返家；一旦呈現陽性，暫時不要回家，依CDC公布模式處理。

2.疫苗打滿了嗎？

愛家人除了別把病毒帶回家，一路上也禁止交談、禁飲食、戴好口罩及勤洗手，此外也別忘了「快點去打疫苗」。根據新英格蘭醫學期刊研究報告，打好疫苗可減少40～50%的家庭傳播。

3.車程會超過2小時嗎？　

若車程超過2小時，膀胱可能會裝了不少尿液，因為正常人平均約2小時就會排尿。疫情期間，在外上廁所也要持續戴上口罩；使用前先清潔馬桶座；沖水前先放下馬桶蓋；上完廁所請用肥皂洗手，以防病毒侵襲。

上廁所也染疫！醫曝「這3恐怖角落」都病毒　沖水前1動作自保

▲▼馬桶、馬桶蓋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲使用公共廁所時，也要將口罩戴緊緊。（示意圖／記者陳俊宏攝）

4. 車程會超過4小時嗎？

一旦車程超過4小時會感覺「胃開始空空的了」，這時會想找餐廳/超商，會脫下口罩進食。該如何避免感染？黃軒提醒，用餐時遵從「六六大順」，記得落實執行這六個步驟：

＊打開社交APP，要量體溫。
＊ 離席前時，戴上口罩。
＊ 用餐前後，勤消毒手。
＊ 卸下口罩，安靜用餐。
＊不宜挪移，隔離用板。
＊踏出餐廳，再次洗手。

5.一路上可以保持安全距離嗎？

若沒辦法，請記得全程禁止交談、禁飲食、戴好口罩。身邊也可多帶1～2個口罩，因長途車程或遇風雨，口罩若濕了就會失去保護力。此外，隨身攜帶酒精消毒雙手，不要到處亂摸以求自保。

▲▼快篩試劑,家用快篩,快篩陰性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師建議，快篩陰性再見家人比較安全。（示意圖／記者李佳蓉攝）

6.你的脫險工具，準備齊全了嗎？

出發前最好再次檢視6樣脫險工具備齊了沒。包括台灣社交距離APP、自備快篩工具、了解自己狀態、家裡常備藥品、心情溫度計和危急快打電話。他也提醒，如果有3大症狀「喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕」之一持續3天以上，那麼最好做一下快篩。

連6天破千！醫曝「6大自保工具」　3症狀持續3天就快篩

黃軒再次強調，母親節返家路上，除了戴口罩、勤洗手、保持安全距離及脫險6大工具外，也要遵循戒菸、戒酒、不熬夜，才能安全面對這波疫情的挑戰與變化。

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