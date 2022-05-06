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別打1922了！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天就收確診簡訊　網讚超實用

▲▼全國新冠肺炎疫情維持三級警戒，北市府持續執行「市場專案」相關措施，圖為台北市和平醫院篩檢站,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,檢疫亭,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,採檢,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO分享確診經歷，超實用！（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「大家不要太恐慌！」一名北市女網友透露，因室友機警要她快篩，意外讓原PO驗出確診，不過原PO沒選擇打1922通報，而是善用「市公所居家關懷中心」專線，且隔天就順利收到確診簡訊。文章曝光後，網友紛紛筆記直呼，「抱著遲早會輪到的心情看完」、「非常有幫助啊！終於知道整個SOP了！」

一名女網友在臉書《信義區三兩事》表示，週三（4日）突然喉嚨痛，起初本以為只是晚睡抵抗力差，結果室友堅持要求快篩，殊不知竟驗出兩條線陽性。當下原PO趕緊找通報流程，「想著1922一定很多人打，所以改撥台北市防疫專線02-2375-3782，也是打進去13分鐘才撥通。」

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原PO明顯能感覺，對方語氣有疲憊感，但仍有耐心回應，「快篩陽性的話，公費PCR可以去聯合醫院的各個院區，不過也是要等上班時間。」

原PO以過來人經歷提醒，上班時間不要打1922，直接打市區公所的居家關懷中心，會快很多很多喔，而且服務超快超好。

►北市居家關懷中心網站請點，服務時間為上午9:00 至 下午5:00

隔天早上，原PO帶著快篩前往醫院採檢，做完PCR之後，再去排隊領藥，等待的過程中，護理人員會跟你確認症狀和電話，至於藥品只是一般的感冒藥，而上述時間大約花了2個半小時，接著原PO便返家，等待健保快易通的PCR結果。

到了下午4點，PCR結果迅速出爐，原PO確定確診，同時她已發燒到37.9度、咳嗽有痰、頭暈想睡，但原PO仍趕緊向區公所的關懷中心通報，「沒想到兩個小時就收到確診簡訊了，上面會附連結，讓大家知道有什麼資源可以利用，這個很貼心。」

原PO直呼，社交距離APP一直都沒接觸通知，加上室友都無症狀，若昨日沒有快篩檢測的話，就跟一般感冒沒兩樣。對此，原PO也同理心表示，「應該還有很多無症狀沒篩劑的人，不自覺地在外面跑，但別怪他們，這波Omicron就是這樣，還是要做好自我防護喔！」

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲本土確診有99.75%的人是輕症或無症狀。（圖／記者屠惠剛攝）

「目前我的症狀真的比流感還輕！」原PO呼籲，透過自己確診的經歷，目的是萬一你真的染疫，要保持冷靜別恐慌。最後關於請假部分，原則上確診是10+7，也就是你可以請病假或特休，如果症狀輕微可以申請居家辦公，最後是勞保可以申請傷病補助，這個可以隔離跑完再一起跟人事確認。

文章曝光後，底下網友紛紛喊讚打氣，「謝謝您的分享～這是很好的資訊」、「！寫得非常詳細易懂」、「太感謝了，抱著遲早會輪到的心情看完」、「非常有幫助啊！終於知道整個SOP了」、「也請大家平常心面對」。

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