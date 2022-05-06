再嗆「好好看書」　陳建仁：前天就告訴秘書3條件「快篩可替代確診」

▲前副總統陳建仁。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲主張「快篩陽視同確診」，遭前副總統陳建仁2日嗆「不懂流行病學，回去好好讀書」，但中央流行疫情指揮中心昨宣布，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等對象若快篩陽經醫事人員確認，就認定確診，遂有人認為形同打臉陳建仁。不過，陳建仁6日表示，自己前天就告訴他的秘書，在盛行率高的族群、地區或時段，就可以快篩替代確診，「好好看書可以增進、增長智慧和見識，也有助於防疫措施的妥善設計。」

陳建仁6日中午在臉書表示，前天他的秘書和他討論以快篩替代確診的合適性，他告訴秘書：「在盛行率高的族群、地區或時段，就可以利用快篩替代確診。」秘書反問：「為什麼呢？」他則回應，「你去看看聯經出版社發行的《流行病學：原理與方法》149至155頁。」

陳建仁指出，任何篩檢試劑都有它的敏感度、特異度、假陽性率及假陰性率。敏感度是指真正患病的人當中，多少人（％）篩檢呈現陽性。特異度是指真正沒有患病的人當中，有多少人（％）篩檢呈陰性。當然，敏感度越高、特異度越高，就是越好的篩檢試劑。

陳建仁也說，但是篩檢試劑的使用，還要考慮到篩檢的成效。篩檢成效的高低，決定於陽性預測值和陰性預測值。陽性預測值是在調查的族群或社區當中，篩檢呈陽性的人，有多少人（％）是真正患病。陰性預測值是指篩檢呈陰性的人，有多少人（％）是真正沒有患病。陽性預測值與陰性預測值，都受到篩檢試劑的敏感度與特異度的影響，敏感度與特異度越高，陽性預測值與陰性預測值也越高，但是陽性預測值受到敏感度與特異度的影響較大。

陳建仁又指，篩檢的成效，亦受到疾病盛行率的影響，在疾病的盛行率從千分之一 （0.001）、百分之一 （0.01）、百分之十（0.1）、到百分之五十 （0.5）的情況下，如果敏感度和特異度都是0.95，陽性預測值在盛行率為50％的時候，可以高達95％；盛行率為10％的時候，陽性預測值達68％；盛行率為1％的時候，陽性預測值就只有16％，換句話說，篩檢陽性的六個人當中，只有一個人是真正有病的。

「疾病盛行率的高低，決定了陽性預測值的高低。」陳建仁強調，這就是為什麼疫情指揮中心決定居家隔離、居家檢疫者（盛行率較高），可以用快篩來替代確診，但是對於盛行率較低的其他族群就不合適。疫情指揮中心所設計的防疫措施，都有確實的科學根據。

在臉書發文文末，陳建仁也不忘再強調，好好看書可以增進、增長智慧和見識，也有助於防疫措施的妥善設計。