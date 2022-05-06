LIVE／診所加入PCR、電子圍籬退場　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。昨日本土飆破3萬例，以過去幾天增幅計算，今日預估達3.6萬例。另外，居隔、居檢縮短後，指揮中心規劃讓電子圍籬退場，將找地方衛生局開會。

昨日新增的本土病例來到30,035例，再創歷史新高，5個縣市破千，新北市10,122例最多，再來是台北市6,422例。針對未來疫情，衛福部昨日向行政院報告，推估5月11日單日確診範圍落在5萬4124例至10萬2743例之間，最高機率則為7萬5244例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，目前國內已經取消實聯制，居家隔離也放寬為3+4，居家檢疫則縮短為7+7，然而電子圍籬通常啟動就要三天，陳時中日前坦言有打算讓電子圍籬退場，進一步被問及時程，他說，「週五下午邀其各地方衛生局，提出想法來討論。」

而指揮中心昨日也宣布，鑒於近期本土疫情急遽升溫，為維持國內病例監測及防疫採檢量能，諮詢專家修訂新冠肺炎之病例定義，新增「居家隔離、自主防疫或居家檢疫期間使用快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件，並自5月12日起實施。

基層醫師公會日前也表示診所可以加入PCR採檢，陳時中昨日表示，目前有意願的有386家，但因為有和實驗室相關合約問題，現在可以被指定參與的大概只有142家，剩下有意願的會陸續媒合中，相關診所名單預定今日公布。