高國華控黑道盯上害入獄　悲憶獄中不堪「我被迫聞屁」比誰最臭

▲高國華。（資料照／記者張君豪翻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

補教名師高國華過去因炒股入獄，人生大起大落讓人唏噓。高國華5日接受資深媒體人黃光芹專訪，他說明牢獄之災為何來，也回顧了獄中經歷，提到當時監獄在中秋節時給每個囚犯發一顆柚子，導致他被迫參與了其他犯人互聞「柚子屁」的遊戲，「眼淚也只能往肚子裡吞」。

談到入獄過程，高國華表示，他原本根本無心要炒股，只是想拿閒錢投資，就聽從朋友建議投資，結果買著買著手上就有一、兩千張，於是就被黑道當成大戶盯上，「當時對方說股票慘賠是我害的，要我賠償800萬，結果賠完不久又被同一批黑道找上，說還要再賠1000萬，對方甚至還聘請國內最知名的三大律師來打官司，可是我只找了一個小律師，最後打到最高法院，我真的身心俱疲，已經不想再上訴，就決定乾脆直接坐牢」。

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高國華回顧，入獄時是他最悲涼的時刻，「一進去我就被強迫脫光檢查、剃頭髮，與其他8個囚犯共住一間小房間」，他提到，「有一次在中秋節前後，監所給每個人發了一顆柚子，那幾個人就在比誰放的『柚子屁』比較臭，他們知道我是補教名師，就強迫每個人都要聞，連我也不例外，眼淚也只能往肚子裡吞」。

▲高國華接受資深媒體人黃光芹專訪。（圖／翻攝「新聞不芹菜」專訪）

高國華表示，若不聞屁在監獄中也待不下去，「其他7個人就一定會欺負你一個」。另外，他還提到，在監獄中還有一次被叫去工廠摺紙袋，他被分配到摺鼎泰豐的紙袋，「但其實以前鼎泰豐的老闆有事沒事就會帶兩盒小籠包，到我父親店裡買畫」、「人生幾何，我居然會在工廠裡摺鼎泰豐的紙袋」。

高國華感嘆，「在我極盛時期，賓士旗艦車款就有5輛，每天都會有銀行經理、襄理等人親自登門拜訪，希望我能將錢存到對方銀行裡，這種感覺讓我整個人都覺得自己在雲端」，豈料這十年來開始走下坡，他數度哽咽表示，「在歷經了母親過世、與前妻離婚、房子遭法拍、交通事故等等，甚至還被黑道找上，最後無奈鋃鐺入獄，但我還是堅持活下去，因為與那些偉人所遭受過的折磨相比，我的根本不算什麼」。