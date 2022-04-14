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想不想為新竹一戰？　高虹安不鬆口：會跟民眾黨討論

▲▼蘇貞昌專案報告0303興達電廠事故致全台停電事件 經濟部長王美花 立委高虹安 立委曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨佈局2022地方選戰，外界高度關注民眾黨立委高虹安是否有可能角逐新竹市長；高14日中午接受廣播節目「新聞不芹菜」專訪，被主持人黃光芹問及，有沒有考慮為新竹一戰？她說，現階段就是要幫民眾黨找出最強議員候選人，這需要黨內更多討論和溝通，「我會好好跟來跟他們討論一下」。

對於是否參選新竹市長議題，高虹安今天說，要看新竹市目前的狀況，她也必須老實說，目前新竹的選情非常有趣，就是國民黨、民進黨兩黨的黨中央和地方都因沒有明確的候選人而感到焦慮。

高虹安表示，去年民眾黨主席柯文哲要她接任新竹市黨部主委，雖然有自己很多朋友在新竹當工程師，也常跑去科學園區出差，但她畢竟是外來人，所以有先去新竹了解情況，經過一段時間摸索後，對新竹目前面臨的問題有更深刻理解。

高虹安說，現階段就是要幫民眾黨找出最強議員候選人；黃光芹追問，有沒有考慮？高虹安笑說，「大家每天都在問我啦！」這個可能內部要再做更多的討論和溝通，且目前國民黨、民進黨兩黨候選人還沒確定，黨內也算是有人有意願。

黃光芹又說，柯文哲和立委蔡壁如似乎都希望高虹安能參選，高語帶保留說，「新竹的確是一個中間力量可以發揮的空間」；黃光芹再追問，想不想為新竹一戰？高稱，「我會好好跟來跟他們討論一下」。

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