父子情深！李敖生前託孤宋楚瑜　她透露：李戡現在想著都還會哭

▲李戡獨奏會。（圖／翻攝黃光芹臉書）



記者杜冠霖／台北報導

已故作家李敖逝世滿3年，愛子李戡19日舉辦鋼琴獨奏會，親民黨主席宋楚瑜、資深媒體人黃光芹受邀出席，黃光芹表示，宋楚瑜上台致詞時，拿出李敖生前送他的最後禮，是大師精心為他刻的一顆圖章，「這顆章其實有託孤的意涵，希望宋先生長命百歲，可以代他照顧李戡。這是場音樂的盛宴，也是場感情的盛宴。」

「李戡的獨奏會，不再只有李敖1人鼓掌！」，黃光芹提到，和李敖遺孀王志慧（小屯）聊天過程中，王志慧表示，李戡從小到大，一直很崇拜李敖，没頂過一次嘴，連他掉個東西，兒子都幫他撿，只可惜父子倆年齡相差太大，李戡覺得父親走得太早，到現在都没有走出來，有時想著想著都還會哭。

對於李戡的演奏表現，黃光芹指出，李戡今天彈奏之精彩處，落點在為病中父親彈奏的那幾個曲目，最後以舒曼的《兒時情景》終結，迴腸盪氣。李戡說，父親生前的最後一段日子，他每天為他彈奏2到3個小時，李敖每次都想為他鼓掌，但手已無力，拍不出聲響，後來把手放在腿上，想方設法給兒子鼓勵。

黃光芹表示，欣見李戡，誠如他母親所述，在李敖走了之後，像個男人，堅強地扛起所有事。恭喜他完成博士學業，「今天他刻意把我安排在宋先生旁邊，我們很有得聊，母校加州大學為他出版的新書，他揭露了許多秘辛。」

黃光芹指出，宋楚瑜上台致詞時，有備而來，從褲子口袋拿出李敖生前送他的最後禮，是大師精心為他刻的一顆圖章，「這顆章其實有託孤的意涵，希望宋先生長命百歲，可以代他照顧李戡。這是場音樂的盛宴，也是場感情的盛宴。」

▼宋楚瑜出席李戡獨奏會。（圖／翻攝黃光芹臉書）

