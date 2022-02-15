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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「朱立倫只是運氣比較不好」　謝龍介：他當中華民國總統也不為過

▲謝龍介 。（圖／ETtoday資料照）

▲謝龍介 。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨主席朱立倫近期遭到支持者排山倒海批評，謝龍介15日表示，朱立倫只是運氣比較不好，若以他的歷練來看，他當中華民國總統也不為過。

謝龍介15日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於國民黨目前狂被轟的困境，如今自己率先跳出來要選台南市長，有無賦予一些意涵？謝龍介表示，在野黨在面對衰退時，更應該要戰，若不繼續戰下去，最後僅有的支持者也將會紛紛離去。

黃光芹追問，你覺得黨中央有無這樣的思維？謝龍介說，黨中央有黨中央的見解，朱立倫來講，歷練相當豐富，但是朱立倫從政生涯就是運氣不好。

▲▼國民黨主席朱立倫 出席「後疫情下的策略論壇」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫出席「後疫情下的策略論壇」。（資料照／記者屠惠剛攝）

謝龍介以2015年「換柱」進一步解釋，朱立倫當時很無奈，只是做了這件事，就必須承擔結果，但若換柱後勝選，也是朱立倫收割，不是嗎？當時32位中常委，只有3個沒有反對換柱，其中1位就是謝龍介自己，因為他認為，畢竟洪秀柱是經過黨內機制通過，若要連署換柱，得用黨代表大會換掉，後來也確實開黨代表大會將洪秀柱換掉。「我就陪洪秀柱到那一天」。

謝龍介坦言洪秀柱的「一中同表」有點問題，尤其是在媒體擷取後，更容易造成誤會、偏見，即使洪秀柱後來有解釋他一中同表的內涵，也無濟於事了，因為一中同表這個論述，已經沒有選戰市場，以現在選民的角度，已無人買單。

謝龍介也指，要換柱能採行的方式僅有2種，不是換就是協調，只是朱立倫沒有去溝通，讓洪秀柱改變說法，而是採取換柱，「兩種做法都痛」，但不幸，朱立倫當時就是黨主席，不然以朱立倫的學經歷來看，做中華民國總統不為過。

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