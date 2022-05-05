高國華出獄後賣光房產「蝸居」租10坪房　大老婆跳出來買回祖厝

▲補教名師高國華接受資深媒體人黃光芹專訪。（圖／翻攝「新聞不芹菜」專訪）

實習記者張鈞量／台北報導

補教名師高國華過去因炒股入獄，出獄後近況讓人好奇。高國華5日接受資深媒體人黃光芹專訪，談到自己的近況表示，因為科技發達、疫情延燒之故，給了他線上英語教學的機會，推出的線上課程也已打入中國大陸的市場，收入已達上億，但還未思考籌組公司的事情。

高國華回顧，在坐牢後，事業跌到谷底，過去2萬多名學生歸零、老師漸漸出走，「於是決定將補習班一家一家收，同時賣掉自己的3棟房地產，補貼給在補習班工作的老員工」。

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談到自己的近況，高國華表示，他現在租一間10坪的房子，租金一個月2萬多塊，名下沒有任何不動產，而且因為坐牢還有贍養費要付，所以位在金山南路補習班的祖厝也一度被法拍，後來為了避免被其他海蟑螂買走，且大老婆何廷芳認為遲早要留給小孩，便跳出來把祖厝買回去。

針對未來事業的想法，高國華指出，現在重組實體補習班、養員工、招學生是不太可能，過去的時代已經過了，且台灣面臨少子化，根本沒有這種機會，但拜科技、疫情之賜，自己的機會還是在英語教學。

高國華透露，他目前推出的線上課程，已成功打入中國大陸市場，先前去深圳演講時，就有很多家長詢問，「高老師，您這種學養是如何養成？怎麼學好英文？」而其中秘訣就是，文法觀念等同英文成敗的基礎，若文法不好就什麼都不好。

高國華強調，「中國大陸因為歷經文化大革命造成斷層，文法觀念比台灣差，發音也不夠準確，而師大英語系給了我很多養分，我知道怎麼學好英文，所以現在到了66歲的年紀，必須跳出來傳承」。他提到，在一個月不到的時間內，總共賣出2萬套線上課程，收入達上億元，而這一切來的太快，所以目前還來不及思考籌組公司等事情。