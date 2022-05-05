台東縣農作合理化　施用熟成禽畜糞堆肥及防治臭味

▲台東縣農作合理化施用熟成禽畜糞堆肥及防治臭味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣盛產釋迦、鳳梨釋迦、火龍果等水果，過去傳統果樹農作多使用未熟化的生禽畜糞作為肥料，衍生臭味及蒼蠅孳生的環境問題，在環保局、警察局及農業處組成生禽畜糞聯合稽查小組，強力在縣界邊境及各道路攔檢非法載運生禽畜糞車輛下，111年迄今僅查獲1件，另外110年裁罰共計12件，相較109年的35件，大幅減少，加上環保局深入耕地執行施肥情況稽查作業及農政單位宣導農友合理化施用熟成堆肥等對策，成功遏阻生禽畜糞流入台東縣境農耕地，有效改善臭味、蒼蠅孳生的問題，守護臺東優質的環境品質。

台東縣政府表示，縣府生禽畜糞聯合稽查小組嚴加取締非法清運生禽畜糞，以及由環保局針對承租公有、台糖公司之農耕地執行稽查、耕地放租單位的契約管理、農政單位輔導推廣農友施用禽畜糞熟成堆肥下等各種對策，有效改善傳統農作施用生禽畜糞所衍生臭味與蒼蠅孳生的環境問題，也是縣府為守護環境與農業的永續發展，善盡心力。

環保局指出，大多數農友已選用熟化禽畜糞堆肥作為肥料，但仍有少數民眾陳情施肥臭味問題，稽查後是農友只在肥料袋挖洞後就整包放在土壤表面，長時間暴露，使堆肥分解發酵的臭味物質散發出來，因此，在處理上都會限期及建議農友採用開溝、挖穴施肥、翻耕覆土等方式來改善臭味，但如未改善者，可依空氣污染防制法罰款1200元至10萬元，目的也是要維護生活環境品質。