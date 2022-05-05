長者服務再擴大　台東太麻里鄉泰和社區照顧關懷據點開幕

▲台東太麻里鄉泰和社區照顧關懷據點開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府社會處輔導台灣新興原住民文化發展協會於台東縣太麻里鄉泰和村設置之泰和社區照顧關懷據點於4日正式揭牌啟站，讓在地長者又多了一處可以聚會的好所在。



縣長饒慶鈴表示，截至3月底，全縣65歲以上長者計有3萬9,023人，占總人口數18.32%，已達高齡社會，中央及地方政府攜手推動長照2.0服務，為周全服務健康、亞健康及衰弱老人，縣府於全縣境內布點17處醫事巷弄長照站、84處社區照顧關懷據點及101處部落文化健康站，並持續拓點當中，期落實長者能夠「在地老化」、「社區老化」的理念。

社會處長陳淑蘭指出，台東縣社區照顧關懷據點服務村里涵蓋率為73.38%。其中太麻里鄉9個村落，於110年度已設置6處社區照顧關懷據點(大王、華源、大溪、吉林、美和、金崙)，目前服務涵蓋率為67%，今(111)年度將再新設2處據點(泰和、三和)，共計8處，提升服務涵蓋率達89%。

社區照顧關懷據點提供關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務、餐飲服務、社會參與及健康促進等多元服務，期藉由長者課程參與提供初級預防延緩失能照護服務，部份巷弄長照站之特約站點亦提供失能、失智症者長者家屬喘息服務(臨時托顧)，以建立連續性之照顧體系。



社會處補充說明，截至今年3月底止，太麻里鄉65歲以上長者計有2,235人，佔該鄉總人口數20.73%，可說是超高齡社會，為深化在地長者服務，縣府輔導台灣新興原住民文化發展協會承辦，結合太麻里鄉公所、泰和社區發展協會、德其里部落等相關地方人士協助創立「泰和據點」，該協會亦於太麻里鄉三和村、台東市卑南里及金峰鄉賓茂村設置新據點，透過資源連結一起為在地長者盡一份心力。