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疫情升溫確診病例增加　中醫師：按摩這兩個地方有助心肺功能

▲林芳竹指出，按摩雙手臂內面的肺經、心經，可以促進心肺功能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林芳竹指出，按摩雙手臂內面的肺經、心經，可以促進心肺功能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

肺炎疫情持續延燒且隨著「確診」病例的每日增加，民眾如何迎接未來有與病毒共存的可能準備。除了確診者必須以醫師開立藥物進行治療外，如何在平日能夠達到強身健體、增加自身的免疫力，若想「預防勝於治療」包括經絡、穴位的輕揉拍打與按摩等都有不錯的效果。

由衛福部國家中醫藥研究所研發的「台灣清冠一號」，在許多臨床的使用與研究上，都證實對COVID-19輕、中症的患者有一定療效。但畢竟「清冠一號方」屬於醫師處方用藥為「治療性用藥」，而且多味藥材屬於涼性怕體質無法適應，建議服用前還是需讓專業進行評估。

台東縣關山慈濟醫院中醫師林芳竹說，因為「清冠一號方」包含的藥材性味多屬寒涼，如黃芩、魚腥草、北板藍根等。過度服用或不合體質恐會造成腸胃不適或耗損肺氣等副作用；服用最好經專業中醫師評估，以免達不到強身健體功效反而傷身耗氣。若想要達到提升免疫力對抗病毒，建議選擇清肺及補肺兼有的處方，清風熱也能護衛正氣。

慈濟醫院的「淨斯本草飲」，使用包括艾葉、魚針草、麥門冬、魚腥草、桔梗、甘草、紫蘇葉、菊花八種具有清肺潤肺、袪風解表、宣肺化痰、利濕清熱的中藥草。可作為呼吸道系統的日常保健，也能緩解鼻過敏、慢性咽喉炎或一般感冒初期症狀，如果不幸染疫也能有效減輕造成的喉嚨痛、咳嗽、頭痛等不適症狀。

林芳竹表示，關山徐姓夫婦使用後表示多年的慢性咽炎獲得緩解，而有台東一家4口不幸染疫，因為屬於輕症在家中居家照護，服用「淨斯本草飲」後咳嗽黃痰、頭痛等症狀也獲得改善。除了中藥以外，林芳竹也建議藉由經絡、穴位的輕揉拍打和按摩也可以提升免疫力、幫助緩解疫病產生的不適。

林芳竹指出，按摩雙手臂內面的肺經、心經，可以促進心肺功能、補氣養血；也可在選擇在早晨或下午有溫和陽光時至戶外曬曬背，讓太陽光的能量傳透進人體背後的膀胱經，也能強健「主一身之表」的膀胱經來提升身體防禦功能。

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