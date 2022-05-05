台東+152！老人養護機構新增7確診　累計70人染疫

▲台東今日+152。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣5日新增152名確診者，121名民眾戶籍或居住地分在台東、31名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-81歲不等，其中有66例為確診者密切接觸者、社區感染50例及外縣市足跡5人。全縣目前累計居隔共4782人，1573人仍隔離中。



針對縣內某老人養護機構群聚事件，今日再新增7名確診，累計共70名確診(工作人員:15名、住民:55名)，其餘有27名工作人員因已下班在家接則安排在家居隔。目前仍有9位住民因有發燒及血氧偏低情形，仍住院治療中。昨日經醫院評估後42名確診住民已進行COVID-19抗病毒藥物使用，縣府也將安排接觸者及其他人非確診人員PCR採檢並持續協助該機構。

目前台東縣醫院收治COVID-19病床使用率有25.8%，(147床已收治38床)，收治輕症的加強版集中檢疫所目前收治量為59%(120床已收治71床)，居家照護的部分累計有488人，已解除92人，仍有396人管理中。

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今日校園新增17生、2師確診，至今日為止累計共198生、16師。在調整或新增暫停實體上課學校部分：富岡國小全校延長停課至5/11、卑南國中1班級及柔道隊延長停課至5/11、新生國小1班級延長停課至5/12、臺東高中1班級停課至5/11、東大附小1班級停課至5/11、椰油國小1班級停課至5/11、豐源國小1班級停課至5/5、豐源國小附幼全園停課至5/5、武陵國小1班級停課至5/5、綠島國小全校停課至5/6、大王國中1班級停課至5/6、多多璐幼兒園1班級停課至5/12、東河國小1班級停課至5/6、東海國中1班級停課至5/12、康樂國小1班級停課至5/6、利嘉國小附幼全園停課至5/12、寶桑國小1班級停課至5/6、天使補習班(國小美語班)停課至5/11、豐田國中1班級停課至5/6、吉尼爾補習班臨潼分班(國小二、五)停課至5/6。

衛生局也再次呼籲，確診者於家中執行「居家照護」或於「加強型集中檢疫所」皆須滿10天才可外出，並且進行7天自主健康管理，禁止聚餐、聚會等。另外針對確診個案密切接觸者執行居家隔離3+4(3天居家隔離+4天自主防疫)期間，自主防疫期務必嚴格落實防疫措施：一、快篩陰性才可外出採買必需品但須全程配戴口罩。二、如果未出門可不做快篩，但出現症狀仍要作快篩。三、禁止餐廳內用餐、聚會、前往人潮擁擠場所、與不特定對象接觸。四、不到校上課，但可「正常上班」。