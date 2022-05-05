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台東縣池上農會穀物乾燥中心　今落成啟用

▲台東縣池上農會穀物乾燥中心，今落成啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣池上農會穀物乾燥中心，今落成啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉農會穀物乾燥中心5日落成啟用典禮，立委劉櫂豪、農委員副主委陳添壽、池上鄉公所、池上鄉農會等參與剪綵儀式。劉櫂豪表示，池上鄉稻米品質優良遠近馳名，為了幫助農民提升稻米品質，109年特協助池上鄉公所向花東基金爭取補助2700萬元舉辦「發展池上鄉區域稻米乾燥中心建設計畫」，加上農委會補助稻米冷藏設備及農產品加工及冷鍊設備補助1000萬元、改善濕穀採後處理量能計畫補助2625萬元，整合納入，合計總經費6325萬元，非常欣慰今天在大家的通力合作下終能順利落成啟用，盼能幫助農民降低稻穀乾燥成本，提升品質，促進池上鄉農業發展。

劉櫂豪說明，池上鄉稻米栽培面積1,600公頃，年產稻作合計約2萬公噸，目前稻農多已不再自行曬稻穀，大多運至農會繳交公糧或出售自營商，而池上農會乾燥設備原於80年間設立，設備老舊不敷使用，池上鄉公所於109年特擬定「發展池上鄉區域稻米乾燥中心建設計畫」向花東基金申請補助，劉櫂豪協助爭取核定補助2700萬元，乾燥中心新設備將以節能減碳烘乾加工方式以及將廢棄粗糠再利用，以降低乾燥成本，提升稻穀乾燥品質，增加產業價值。池

池上鄉農會理事長李業榮致詞時特別感謝劉櫂豪立委的長期協助，幫助農會向中央爭取各項補助，讓池上稻米產業的發展能更上一層樓。劉櫂豪強調，池上鄉稻米品質優良，遠近馳名，深獲國人喜愛，為了促進稻米產業發展，池上鄉農會近年來積極規劃加速設備投資，包含108年協助池上農會向農委會爭取稻米冷藏設備及農產品加工及冷鍊設備補助1000萬元、改善濕穀採後處理量能計畫補助2625萬元，並整合納入乾燥中心廠區建置，以提供農民便利的後續服務，期待在池上稻米乾燥中心落成啟用後，能促進池上稻米產業的發展，讓台東農業發展再往前邁進。

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