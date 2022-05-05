桃園噁男當街攔18歲夜歸女　淫喊「給妳2萬看我打手槍」下場曝

▲蕭姓男子去年見18歲夜歸女獨自在暗夜裡行走，竟攔住去路，恫嚇女子「給妳2萬元，妳看我打手槍」，女子受驚嚇後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子去年12月間晚間在桃園區巷弄，見夜歸女子獨自行經該處，竟上前擋住去路，將手放在下體處作勢要掏出生殖器，並恫嚇「我給妳2萬元，妳看我打手槍」，女子欲離去，蕭男再度以「妳不要走，我會強暴妳」等語，女子事後報警提告；蕭男在檢方複訊時坦承犯行，但檢方審視蕭男並無露鳥動作，不構成公然猥褻與性騷擾等罰則，偵結依恐嚇危害安全罪嫌將蕭男起訴。

檢警調查，27歲的蕭姓男子去年12月10日晚間8時許，在桃園區龍安二街某巷弄見18歲女子夜歸獨自行走，蕭男並不認識女子，但仍上前擋住去路，將手放在下體處作勢要掏出，向女子恫稱「我給妳2萬元，妳看我打手槍」，女子驚嚇不已，轉身想逃離，蕭男再度恫嚇「妳不要走，妳走我會強暴妳」等語，以此方式欲加害女子與自由，女子事後趁機脫逃，並報警提告。

桃園警方隨後根據監視器畫面循線查獲蕭男到案，偵訊後依公然猥褻、性騷擾、恐嚇危安罪移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，蕭男坦承犯行，聲稱當時將手放在下體，但沒露出生殖器，沒有真的打手槍等語，與受害女子證稱相符，檢方認為與公然猥褻罪構成要件不符，亦未達性騷擾刑事罰則，是否構成行政罰則，應由當事人依程序向主管機關提出申訴，偵結僅依恐嚇危安罪嫌將蕭提起公訴，此外，檢方審酌蕭有毒品前科，且於5年內再犯本件有期徒刑以上之罪，建請法院加重其刑。

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