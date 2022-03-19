　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男公車露鳥手還來回滑動...嚇壞乘客　辯稱「下體癢」結果慘了

▲有輕度智能障礙邱姓男子去年9月間在桃園市搭公車時，不顧其他乘客在旁公然露鳥還上下滑動，乘客報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有輕度智能障礙邱姓男子去年9月間在桃園市搭公車時，不顧其他乘客在旁公然露鳥還上下滑動，乘客報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

有輕度智能障礙邱姓男子去年9月間在桃園區搭公車，不顧旁邊還有乘客，突然掏出生殖器還上下「滑動」作猥褻狀，旁邊乘客驚覺後報警處理。桃園地檢署檢察官以因心智缺陷致其辨識行為顯著減低，建請法官依刑法之規定減輕其刑；桃園地院審理時，邱男辯稱因下體搔癢才用手抓等語。法官審酌邱還能為公然猥褻的行為辯解，顯然辨識能力並未降低，依公然猥褻罪判處拘役15日，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，26歲的邱姓男子領有輕度智能障礙證明，去年9月14日晚間6時17分許，搭乘桃園客運公車行經桃園區某路段，意圖供人觀覽，竟在公車座位上公然掏出其生殖器，以俗稱「打手槍」方式，以手摩擦其生殖器等公然猥褻行為，車上其他乘客發現後報警處理，桃園警分局員警據報後拘捕偵辦。

檢警偵訊時，邱男坦承犯行不諱，2名女證人指證歷歷，警方則提供現場手機錄影畫面截圖佐證，檢察官複訊後認為犯行明確將他起訴，但考量他是輕度身心障礙患者，建請法院減刑。

桃園地院審理時，邱男坦承犯行不諱，但辯稱「那時候我的生殖器在癢，所以就用手去抓生殖器」等語；法官審酌，邱不顧旁人感受，於不特定人得以共見共聞之公車上為猥褻行為，造成他人驚嚇、不適及厭惡感，不僅破壞社會秩序及善良風俗，更造成他人心理之不適或陰影。

法官認為，邱係輕度智能障礙，然在警訊時尚能為其猥褻行為提出抗辯，本案亦無被告患有精神疾病之相關證明，尚難認定其於行為當時，辨識行為違法或辨識能力有何不能或顯著降低情形，自無刑法第19條第1項、第2項適用，審結依犯公然為猥褻之行為，處拘役15日，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

【更多新聞】

美福倉儲復燃兇手找到了...肉品累積熱能　民怨「都是肉燒焦味」

超商店員勸戴口罩遭刺死　兇殘紙雕師「有可能再殺人」裁定續押

無聊男全身赤裸逛大街　邊騎車邊摸鳥嚇壞女鄰居...下場曝

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是抓癢」　過來人嘆：申訴沒用

快訊／大漢橋驚傳落水！男騎士騎車一半墜橋墩…橡皮艇緊急搜救

前立委助理酒駕撞傷情侶檔！2人送醫賓士車頭半毀　3萬交保

球棒隊逞凶！沙鹿廟會遶境2人遭打濺血　6煞3小時內落網

台東翁尚武漁港落海亡　妻以為「只是落水」未料天人永隔

5男女和平十文溪溯溪　男子滑落瀑布髖骨受傷直升機盤旋3趟無法吊掛

名嘴被開單遭問「上次前科哪時候」　他氣炸：我看起來像黑道？

快訊／偕妻摘野菜墜10米深山溝　新北男送醫不治

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是抓癢」　過來人嘆：申訴沒用

快訊／大漢橋驚傳落水！男騎士騎車一半墜橋墩…橡皮艇緊急搜救

前立委助理酒駕撞傷情侶檔！2人送醫賓士車頭半毀　3萬交保

球棒隊逞凶！沙鹿廟會遶境2人遭打濺血　6煞3小時內落網

台東翁尚武漁港落海亡　妻以為「只是落水」未料天人永隔

5男女和平十文溪溯溪　男子滑落瀑布髖骨受傷直升機盤旋3趟無法吊掛

名嘴被開單遭問「上次前科哪時候」　他氣炸：我看起來像黑道？

快訊／偕妻摘野菜墜10米深山溝　新北男送醫不治

拜登本週將赴歐洲「新手法制裁俄」　白宮證實：不會訪問烏克蘭

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

快訊／嘉義「阿婆灣」出事了！騎士慘摔命危

嘉義阿婆灣事故！24歲騎士慘摔送醫不治

即／鳳山火車站後方大排驚見1女　送醫搶救

高中女師台88遭鐵片奪命！警找到肇事駕駛了

自行車參賽者遭撞亡　酒駕男20萬交保

火鍋店尋仇開槍！高雄男晚間收押

大漢橋驚傳落水！橡皮艇緊急搜救

女師遭鐵片砸斃！肇事駕駛：有發現零件脫落

女大生遭擄殺！心臟充滿氣體原因曝

被開單遭問一句　名嘴氣炸：我看起來像黑道？

網紅空屋「超渡女孩」　廢棄樓風光過往曝

29移工小吃部開毒趴　赫見「含笑半步顛」

保七中隊長鎖槍械室3小時落幕　大隊長說話了

更多熱門

相關新聞

無聊男全身赤裸騎車逛街　邊騎邊摸鳥遭檢舉

無聊男全身赤裸騎車逛街　邊騎邊摸鳥遭檢舉

桃園市羅姓男子去年3月間居然全身赤裸騎車外出，邊騎車邊撫摸下體意圖猥褻也不在乎路人觀看，適有女住戶發現後打電話報警處理，警方據報後當場將露鳥俠拘捕到案送辦；桃園地院法官審理時，羅男坦承犯案，另有女住戶指證與警方提供現場監視畫面截圖佐證，法官審結依犯公然猥褻判處拘役20天，還可上訴。

公車駕駛毒駕撞死人　二審加重

公車駕駛毒駕撞死人　二審加重

俄軍故意朝公車開火　7人慘死包含兒童

俄軍故意朝公車開火　7人慘死包含兒童

鹽海浪漫與歷史文化之旅

鹽海浪漫與歷史文化之旅

邊境犬追鵝走失　自己搭巴士回家

邊境犬追鵝走失　自己搭巴士回家

關鍵字：

無聊男公車露鳥上下滑動公然猥褻

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面