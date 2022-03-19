男公車露鳥手還來回滑動...嚇壞乘客　辯稱「下體癢」結果慘了

▲有輕度智能障礙邱姓男子去年9月間在桃園市搭公車時，不顧其他乘客在旁公然露鳥還上下滑動，乘客報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

有輕度智能障礙邱姓男子去年9月間在桃園區搭公車，不顧旁邊還有乘客，突然掏出生殖器還上下「滑動」作猥褻狀，旁邊乘客驚覺後報警處理。桃園地檢署檢察官以因心智缺陷致其辨識行為顯著減低，建請法官依刑法之規定減輕其刑；桃園地院審理時，邱男辯稱因下體搔癢才用手抓等語。法官審酌邱還能為公然猥褻的行為辯解，顯然辨識能力並未降低，依公然猥褻罪判處拘役15日，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，26歲的邱姓男子領有輕度智能障礙證明，去年9月14日晚間6時17分許，搭乘桃園客運公車行經桃園區某路段，意圖供人觀覽，竟在公車座位上公然掏出其生殖器，以俗稱「打手槍」方式，以手摩擦其生殖器等公然猥褻行為，車上其他乘客發現後報警處理，桃園警分局員警據報後拘捕偵辦。

檢警偵訊時，邱男坦承犯行不諱，2名女證人指證歷歷，警方則提供現場手機錄影畫面截圖佐證，檢察官複訊後認為犯行明確將他起訴，但考量他是輕度身心障礙患者，建請法院減刑。

桃園地院審理時，邱男坦承犯行不諱，但辯稱「那時候我的生殖器在癢，所以就用手去抓生殖器」等語；法官審酌，邱不顧旁人感受，於不特定人得以共見共聞之公車上為猥褻行為，造成他人驚嚇、不適及厭惡感，不僅破壞社會秩序及善良風俗，更造成他人心理之不適或陰影。

法官認為，邱係輕度智能障礙，然在警訊時尚能為其猥褻行為提出抗辯，本案亦無被告患有精神疾病之相關證明，尚難認定其於行為當時，辨識行為違法或辨識能力有何不能或顯著降低情形，自無刑法第19條第1項、第2項適用，審結依犯公然為猥褻之行為，處拘役15日，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

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