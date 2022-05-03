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婚友配對破局！他請吃水餃遭嫌棄　討3.8萬嗆「我爸稅捐處的」

▲▼感情,情侶,伴侶,曖昧,交往,愛情,戀愛。（圖／pixabay）

▲6旬男子透過婚友社牽線姻緣，約會3次後被拒，疑心遭嫌窮。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名6旬石姓男子2019年透過頂級婚友社撮合，認識一位李姓女子嘗試交往，但約會3次就翻臉成仇，石男認為女方嫌他窮，傳訊息給女方揚言要找黑道朋友「天天到妳家門口去站崗」、「我爸稅捐處的」等語，經女方提告，石男辯稱僅想討回送女方的3.8萬元，法官不採信，刑案依恐嚇危害安全罪判處拘役55天定讞，民事判石男應賠3萬元，可上訴。

判決指出，現年65歲的石男於2019年11月3日，透過北市一家號稱頂級VIP的婚友社牽線，認識李女並見面嘗試交往，石男送女方現金3萬8000元，外加玫瑰花、月曆、小毛毯和統一超商1000元商品卡等物表心意，但約會3次後，就因女方拒絕一起過夜而撕破臉。

▲▼關係，互動，情侶，交往，人際關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲石男認為已經送禮給錢，女方卻找藉口不理他。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

石男心有不甘，於同月7日與8日連續2天凌晨，用LINE傳語音訊息給女方，揚言「我就打電話到你們公司，我不想找我朋友黑道的，天天到妳家門口去站崗，我講的很不客氣，我想妳這樣子不做了，人生就毀了...」、「妳回台中，不要逼著我到台中找黑道的老大，大家講清楚，我爸稅捐處的，我台中有人，就看妳自己要不要毀了你自己」等語。

李女驚恐提告，石男否認意圖恐嚇取財，他說跟李女第3次見面，請李女吃水餃，李女說怎麼不是去吃高級餐廳，就說沒時間再碰面，他覺得李女嫌他窮，他很生氣都已經給了錢，女方卻找藉口拒絕他，所以傳訊息想討回送李女的現金跟禮物，彼此就不要再往來。

刑案部分，台北地院依恐嚇危害安全罪石男拘役55天、得易科罰金5萬5000元定讞。李女提起附帶民事求償，主張石男的恐嚇舉動害她心生畏懼、精神承受巨大壓力，要求石男賠償精神慰撫20萬元。

不料石男除辯稱自己因情緒激動而傳訊息，竟又聲稱李女「前有多次利用感情使他人交付金錢之紀錄」，所以對他本案舉動「應能預料」，石男更指稱李女「斷無可能」因他所傳訊息而受到精神痛苦。

北院台北簡易庭民事法官審理認為，無論李女有無石男所稱的類似紀錄，都不能合理化本案石男的恐嚇行為，衡量雙方經濟能力，判石男應賠李女精神慰撫3萬元，可上訴。

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