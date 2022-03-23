辣妹穿短裙買菜怪男一路尾隨　咔嚓聲頻傳...竟是手機偷拍底褲

▲桃園市鍾姓男子去年9月間，在龜山區某傳統市場見身材曼妙女子穿著短裙竟起色心，趁機在其身後以手機偷拍裙底風光被當場發現報警處理，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓男子去年9月間在龜山區某傳統市場閒逛時，發現身材曼妙女子身穿短裙購物，趁其不備之際走至其身後，以手機偷拍裙底風光，女子發現鍾男鬼鬼祟祟拿手機，驚覺自己被偷拍怒而報警處理；桃檢複訊時，鍾男坦承犯行，檢方根據警方查扣之手機等證物認為鍾男犯行明確，偵結依妨害秘密罪嫌提起公訴。

檢警調查，40歲的鍾姓男子去年9月18日上午10時許，在龜山區某傳統市場內閒晃，發現女子身著短裙且身材曼妙，刻意靠近後以手機偷拍裙底風光，女子驚覺身後有手機拍照聲音，回頭看到鍾男正拿著手機彎身，氣得打電話報警處理。

龜山警方據報趕抵現場，女子指證鍾男以手機偷拍並竊錄其隱私部位，警方檢視其手機記憶卡，鍾男聲稱已刪除偷拍影像等語，警方依妨害秘密罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，女子指證鍾男以手機偷拍其隱私部位；鍾男則坦承犯行不諱，龜山警方則提供現場與手機照片等佐證，檢察官認為鍾男犯行明確，偵結依妨害秘密罪嫌提起公訴。

【更多新聞】

►工人修剪椰子樹未配戴護具摔3米地面不治 公司、負責人被起訴

►荒唐兒4次搶走獨臂養父行乞所得 爸怒斷親情中止收養

►廠商搶檢測標案 「新竹都有收錢」...15萬現金丟官員車後座