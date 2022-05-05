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社會 社會焦點 保障人權

Line群組轉傳吳夢夢A片慘挨告　5男辯「不懂法律」仍判拘

▲AV女優吳夢夢抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

▲AV女優吳夢夢為捍衛自己的A片著作權，怒告5名網友轉傳付費A片至Line群組侵害其著作權。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

記者林冠吟／新北報導

台灣AV女優吳夢夢為維護自己的A片著作權，不惜提告捍衛，日前就有法院判處被告拘役，新北檢又獲報查出何男等5人在2019年間將吳夢夢的3部付費A片，上傳到LINE的各聊天室中，供上千人得以免費觀看，認為幾人違反著作權法，依法起訴。新北地院審理後，也依違反著作權法，判處5人拘役40日，得易科罰金。

起訴書指出，何男等5人明知吳夢夢在成人影片平台SWAG所發布的「到粉絲家提供慰撫五分鐘不射精即可無套性行為之挑戰」、「與家教老師利用家長外出時間在餐桌等處發生性行為」，以及「在粉絲家人在家時挑戰不關門性交」等A片，均須付費才能線上收看，卻未在吳夢夢授權下透過LINE，分享到LINE群組中。

▲吳夢夢18歲開始整型 花費超過百萬。（圖／翻攝自IG／吳夢夢）

▲吳夢夢為捍衛自己的A片著作權，怒告轉傳網友。（圖／翻攝自IG／吳夢夢）

據調查，他們分別分享至382人的「夢幻分享家族」、471人的「男人幫3/7」、253人的「菁英夜遊團」、456人的「男人本色」、122人的「看肉吃片」等群組，吳夢夢認為他們有涉犯重製下載影片的行為，但幾人不僅堅決否認，更強調自己不懂法律。其中一名被告男子更指出，該群組都是認識的「自己人」，質疑告訴人為什麼可以進入群組，顯然就是以釣魚的方式進入私人群組，引誘他們犯罪，何況他們不是從網站上下載要盈利等語。

新北地院審理後指出，色情內容著作亦在我國著作權法保障範圍，而本次案件之被告，利用通訊軟體傳送給他人，在他人通訊設備上可存有永久或暫時重複製作之相同電磁紀錄，客觀上以符合重置、公開傳輸他人之著作財產權及散布猥褻影像之要件，縱然事後收回也不影響罪名之成立，認為5人辯解無理由，侵害他人著作權法事實明確。

法官表示，何男等人為取得著作權財產權人之授權或同意，即擅自公開傳輸他人視聽著作，破壞我國保護智慧財產權之畈為形象，且犯後未能與告訴人達成和解，不過其所傳輸平台為Line群組，相較於不特定多數人均可得共見共聞之公開網路平台，犯罪情節尚非嚴重，依法判處5人拘役40日，得易科罰金。全案仍可上訴。

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