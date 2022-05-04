三上悠亞「正面拆解」綑綁內衣　7秒吸26萬人看爆

▲三上悠亞分享7秒短片，作勢要拆掉綁帶內衣吸引26萬網友點閱。（圖／攝自三上悠亞IG、推特）

記者張鈜閔／綜合報導

日本「國民AV女優」三上悠亞外型甜美，同時擁有火辣身材，曾是女團SKE48成員，轉戰AV界後躍身成新一代女帝，經常透過社群帳號與粉絲分享日常，日前她在推特上一支7秒影片，影片中的三上作勢要解開胸前「綁帶內衣」的蝴蝶結，引發網友暴動。

推特影片中，擁有傲人F罩杯的三上悠亞穿著粉紅色櫻桃圖案的「無肩帶綑綁式」內衣，對著鏡頭做出解開蝴蝶結的動作，相當性感撩人，最後雖然沒有真的脫下來，但依舊吸引超過26萬人觀賞，網友們紛紛留言「Sexy！」、「悠亞真懂男人的心」、「好美！心動」、「悠亞醬好可愛」。

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▲三上悠亞分享7秒短片，作勢要拆掉綁帶內衣吸引26萬網友點閱。（圖／攝自三上悠亞IG、推特）

三上悠亞開設IG、推特、YouTube、微博等都有百萬粉絲追蹤，出道8年來，作品仍持續在各大排行榜名列前茅，是當紅女優。熟悉AV界的作家大坪KEMTA透露，她不但人氣不減，也不曾露出驕傲態度，因此到現在仍受到工作人員喜愛，「本人很認真加上對事業有野心，隨著演出作品數量越來越多，也越來越散發光芒，真的很不可思議。」

