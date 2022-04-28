連千毅被爆小氣！只給正妹3000通告費　AV女優苡若真實價碼曝

▲勾惡近日與連千毅發生爭議。（圖／翻攝自勾惡IG、連千毅FB）

記者陳雕文／綜合報導

直播主連千毅發行NFT後被YouTuber「勾起你心中的惡」質疑詐騙而爆發衝突，雙方將於下個月5日於桃園會面。對此，網紅鳳梨（吳泓逸）27日深夜開直播大罵連千毅，而過去曾跟連關係親密，現為網紅服務商負責人劉子瑜還留言稱連「小氣」；針對通告費，網紅推手圤智雨在臉書公開連給女優苡若的價碼。

▲劉子瑜爆連千毅只給show girl每場3000元。（圖／翻攝鳳梨 吳泓逸臉書、爆廢公社公開版）

鳳梨在直播中表示，「勾惡有找你的麻煩嗎？他有特別去誣賴栽贓你嗎？人家沒有嘛！今天是這些受害者跟他投訴，如果他今天講的有一句話不是事實、違背良心，你明明沒有這樣做他偏偏誣賴你，那就算了，X你娘就沒有嘛！」而劉子瑜也在鳳梨的直播留言爆料，「我這的主播到他那直播，他很小氣一場才給3千。我說，哥你怎麼變那麼小氣，後面沒有女生要上了，給太少」。

▲辣模、網紅服務商負責人劉子瑜。（圖／翻攝vickybaby723）

有網友把劉子瑜的留言截圖分享到臉書社團「爆廢公社公開版」發問，請問Show Girl的行情大概是多少？對此，有模特兒表示，「如果是很資深的SG，3000是真的很少…2千至3千是給新人的價碼」。

除了劉子瑜底下的正妹主播，之前AV女優苡若也跟連千毅一同直播，但苡若拿到的通告費用相對高很多，圤智雨說，「新聞上說連千毅給子瑜底下主播的通告費是3千，這點我不知道是不是真的，但是他給女優苡若的通告費是8千！這是百分百確定的，可能是劉子瑜底下的主播沒啥通告經驗，剛出道的話3千很正常，《小明星大跟班》或是以前的《國光幫幫忙》也都給這個通告費，所以沒毛病呀」。

▲▼女優苡若曾上連千毅的直播。（上圖／翻攝自蘭庭精品臉書、下圖／圤智雨提供）

圤智雨將想法PO上臉書，網友看了回應，「給8千的話，真的滿佛的」。據了解，劉子瑜曾跟連千毅合作直播，甚至有爆料指稱，連千毅開出每個月10萬元的包養價碼，想把劉子瑜納入後宮。對此，劉子瑜曾公開駁斥，「我靠我工作可以養活自己還需要包養嗎！」登上新聞版面。後來連千毅在2019年被收押，劉子瑜仍情義相挺說，「連千毅是我的貴人」，顯見當時兩人交情不錯。