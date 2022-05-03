I奶AV女優桃園怜奈為愛豁出去！　月砸226萬元養牛郎

▲桃園怜奈是王牌AV女優。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合報導

擁有I罩杯豪奶的日本AV女優桃園怜奈，日前公開示愛40歲牛郎楓渚，除了當對方的「火山孝子」，每月花上1000萬日圓（約新台幣266萬元）光顧他之外，還上他的YouTube頻道親自公開自己這段揮霍事蹟，表示為了他花掉工作好幾個月的錢都甘願。

AV達人一劍浣春秋在網站「Play NO.1」上表示，日本AV事務所一向對牛郎的存在感到五味雜陳，因為沒有牛郎的話，這一行會少很多女優，而許多女優又願意賣身供養牛郎，最後變得魂不守舍無法工作，反而讓公司失去賺錢機會，而這次問題是出在經紀公司Mine’s王牌女優之一的桃園怜奈身上。

一劍浣春秋表示，讓桃園怜奈癡迷的牛郎楓渚今年40歲，他是當初創業失敗後才在35歲時轉行當起牛郎，原先身揹超過1億日圓（約新台幣2260萬元）的負債，也在入行後短短幾年內還完，而桃園怜奈就是其中的一大功臣。

▼桃園怜奈願為牛郎楓渚當「火山孝子」。（圖／翻攝自推特）

桃園怜奈日前出現在楓渚的YouTube頻道，還直接無碼露臉聊著兩人相識過程，表示去年8月認識楓渚至今，每個月花在他身上的錢愈來愈多，為了將他捧成當紅牛郎，甚至到後來一個月花了1000萬日圓在他身上。

問題是桃園怜奈並沒有每個月都賺這麼多錢，事實上她還需要工作好幾個月才能打平一個月的揮霍，但因爲她喜歡楓渚，所以即便負債也甘願，甚至或出去表示兩人常像情侶一般約會，當然也會上床，「隨時不做（AV女優）都沒關係哦！」