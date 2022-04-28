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AV女優推特解凍了！PTT秒跪馬斯克　暴動嗨喊馬皇：和平獎給你

▲▼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

推特（twitter）董事會25日同意，將公司以440億美元（約1.29兆台幣）出售給全球首富馬斯克（Elon Musk），收購事宜雖待主管機關審核，但有網友驚喜發現，推特之前封鎖一大批日本AV女優帳號，近日已神奇解封。消息傳上PTT，網友們大暴動，紛紛和收購案聯想在一起直呼「馬斯克太神啦！」

有網友今（28）日在PTT的Gossiping板上爆卦「馬斯克放AV女優出桶」，提到日本推特先前以嚴重違規為由，封鎖了一批AV女優的帳號，「馬斯克收購推特後，AV女優們驚喜的發現自己的推特帳號解封了！」接著貼出兩張AV女優推特頁面截圖，歡呼「馬皇登基，大赦天下！馬皇！馬皇！馬皇！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲岬奈奈美開心直呼「我回來了！」（圖／翻攝自推特）

據悉，從4月6日開始，超過50位人氣AV女優的帳號就被凍結，就算申訴也無法解除，其中包括櫻空桃、miru（坂道美瑠）、JULIA、明里紬等人。當時，就有人向馬斯克「請命」，沒想到推特董事會25日同意出售公司後，還真的有AV女優發現可以使用帳號了，岬奈奈美就發推，開心直呼「我回來了(´•ω•̥`)凍結解除了」，也有人發現，miru的帳號已經解封了。不過，目前仍不是全部AV女優的帳號都被解凍。

事實上，馬斯克推特收購案尚未完成，還要主管機關審核，不過這個巧合也讓網友紛紛暴動起鬨，「太神啦」、「讓世界更為美好」、「原來馬斯克買下推特是這個目的，感人」、「感謝大大一生平安」、「可以得諾貝爾和平獎」、「我大馬神就是讚」、「這可以得和平獎了吧」、「這才是創造世界和平的超人。」

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