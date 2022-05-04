推廣潔牙顧健康　台東縣府舉辦學童潔牙線上觀摩

▲台東縣府教育處今舉辦學童潔牙線上觀摩活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣正確潔牙向下扎根，台東縣政府教育處與台東縣牙醫師公會、中華民國學校護理人員協進會等單位，於今天(4) 日下午1點在寶桑國小未來教室共同舉辦111年度幼兒園及親子組線上潔牙觀摩活動(幼兒園組)，共有11個幼兒園團隊及20組親子組共襄盛舉，採線上競賽方式，而恰巧5月4日也是衛福部成立口腔健康司的日子，更顯意義與重要。

台東縣政府教育處表示，依據108-109年度研究「我國6~18歲兒童及青少年口腔健康調查」指出，我國12歲學童恆齒齲齒經驗指數平均值由2000年的3.31顆呈逐年下降到2020年的2.01顆,距離世界衛生組織公告1.67顆仍有努力的空間。疫情期間，潔牙不應因疫情而中斷，可落實校園推動防疫期間「督導式潔牙」，透過原座位看著鏡子、配合潔牙音樂順序刷牙及橫向短距離的貝氏刷牙法，可有效達到口腔清潔及提升氟化物保護牙齒的效益。

今天的觀摩賽共有寶桑國小附幼、岩灣國小附幼、利嘉國小附幼、私立向日葵幼兒園、私立青荳芽幼兒園、台東縣小鯨魚非營利幼兒園、台東縣私立高瞻幼兒園、台東縣私立博愛幼兒園、公私協力小海星托嬰中心及卑南部落教保中心一同參與及推廣，期待能有效達到將正確的潔牙技能延伸至社區家庭。