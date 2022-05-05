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社會 社會焦點 保障人權

下午5點到期！開挖知本海岸2公噸黃金　他想完成父親遺願屢遭阻擋

▲▼金屬探測光譜儀有大量黃金反應！知本海岸恢復開挖尋地底2公噸黃金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲知本海岸恢復開挖尋地底2公噸黃金，如今距離申請期限下午5點僅剩不到24小時。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、林冠吟／台東報導

嘉義一名69歲的安姓老翁為完成父親遺願，找來劉姓合夥人砸200多萬元合法在台東知本海岸開挖，為的就是要尋找日治時間所遺留的2公噸黃金，不料卻遭到當地部落以傳統領域為由阻擋，開挖工程因此暫停。4日，幾人再次找工人繼續開挖，強調曾有學者實地考察，顯示儀器曾測出有大量黃金反應，肯定黃金就埋藏在附近，但仍再次遭到部落族人阻擋。劉男等人眼看向政府申請開挖期限僅剩不到24小時，讓他們相當無奈，也將依權益開挖，期盼能有好結果。

安姓業者表示，他的父親日治時代在知本當警察，生前曾告訴他，日本戰敗撤退時，將大量黃金埋藏入地底，父親還協助搬運，埋藏地是在原本的知本光電開發區，他因此找上劉姓合夥人向政府申請開挖，開挖至今約2層樓高，但仍未見黃金蹤影，不過幾人大動作開挖也引發當地部落關切，4月初以位置是傳統領域為由，阻擋開挖工程，造成工程一度停擺。

▲目前開挖兩層樓深，尚未尋獲黃金蹤跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲目前開挖兩層樓深，尚未尋獲黃金蹤跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

他表示，他們向台東縣府申請開挖獲准，未料卻遭到部落阻擋，幾度欲和部落協商被拒，4日也曾在調來怪手開挖，卻再度遭到族人抗議阻止，警方還因此到場來維持秩序，眼看申請期限僅到5日下午5點，時間僅剩不到24小時，他們除已向政府繳納200多萬元的保證金外，還投資工程款100多萬元，不繼續挖錢就全部打水標，幾次向部落溝通協商卻未獲得回應，只好依法行使權益。

▲▼台東知本海岸挖黃金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲目前開挖兩層樓深，尚未尋獲黃金蹤跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

而劉姓合夥人透露，知本海岸有埋藏黃金一事，他們在向政府申請開挖前，曾請波蘭專家、台大教授實地考察，探測儀器顯示了代表黃金的大量紅色反應，預估至少有2公噸黃金，埋藏在地表下7.5公尺至15公尺的位置，他們開挖是有科學根據的。

台東縣政府表示，安姓業者是依「國有埋沉財產申請掘發打撈辦法」提出申請，申請的開挖面積為8公尺長、6公尺寬，並同意挖掘結束後，會把土地回復原狀。安姓業者為阿里山鄒族人，今年已70歲高齡，有感年邁且因罹癌正接受化療，才決定放手一搏，尋找爸爸曾提及的傳說中的黃金。

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