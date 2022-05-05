烏克蘭激戰畫面驚見「李根大尉」身影！　韓網：裝備、聲音全是他

▲ 李根大衛疑似被拍到在烏克蘭前線奮戰。（圖／翻攝自IG、funker530）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）赴烏參戰後多次被傳陣亡，不過家屬已經闢謠。專門分享烏克蘭戰事影片的網站「FUNKER530」近來公開一段國際軍團在烏克蘭作戰的畫面，就有眼尖的網友發現，其中一名士兵的裝備、聲音激似李根，令許多網友認為，他真的在前線奮勇抗俄。

綜合韓媒報導，「FUNKER530」2日公開一段53秒影片，可見外國士兵幫受傷的戰友包紮，以及令人心驚膽戰的實戰過程，只見他們舉著槍在建築物間翻牆、奔跑，瞄準目標瘋狂開槍，最後則是和狗狗互動的暖心畫面。

網站上的影片說明指出，烏克蘭一支射手小隊公開這段對抗俄軍的畫面，出於安全因素，並未公布拍攝地點，但有幾名小隊成員據信來自烏克蘭國際軍團。

雖然影片中所有士兵臉部都打上馬賽克，但很快就在南韓社群媒體上掀起關注。一名網友發現，影片約31秒處出現的士兵頭上戴著黑色AMP耳機麥克風、裝有L4G24夜視鏡支架的頭盔、胸掛、EOTech後方裝上的3X瞄準鏡，皆和李根先前上傳的照片一致。

該名網友指出，烏克蘭國際軍團每名士兵的裝備天差地遠，因此認為影片中的士兵絕對就是李根。也有人提到，影片26秒處可聽見的人聲和李根的說話聲一模一樣。許多網友對此留言表示，「李根真的是賭上生命在作戰」、「感覺他是在戰場上才會感覺自己活著的類型」、「李根大尉是真男人」。

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