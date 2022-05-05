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不准穿緊身褲！金正恩超怕被推翻　出動「時尚警察」街頭查服儀

▲▼北韓禁止年輕人穿緊身牛仔褲。（組圖／達志影像／美聯社、取自免費圖庫Pixabay）

▲北韓禁止年輕人穿緊身牛仔褲。（組圖／達志影像／美聯社、取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

在全球化影響下，如今北韓已有越來越多年輕人跟隨西方潮流，穿起了緊身牛仔褲，讓北韓最高領導人金正恩擔憂，年輕人此舉會滋長資本主義思想、撼動他的政權地位。最近，北韓街頭開始出現一批「時尚警察」，只要看見有穿著時尚，或是緊身褲的年輕人，就會立刻將他們逮捕。

據《太陽報》報導，金正恩此前曾下令，為了控制年輕人免遭「西方頹廢思想」影響，人民一律被禁止穿緊身或破洞的牛仔褲，就連染髮或是留前短後長的狼尾頭（又稱茂利頭，Mullet hair）等新潮髮型也一同被視為「資本主義生活入侵」的象徵，而且打耳洞與穿環也屬於「非社會主義」的違法行為。

自今年4月初開始，北韓東北部的咸鏡北道，就開始出現了一批由社會主義愛國青年團所組成的「時尚警察」，他們會在街頭視察2、30歲左右的女性是否穿著緊身褲或緊身牛仔褲。一旦身著潮流服裝的年輕人被他們發現後，就會立刻被拖到黨支部，要求這些「不法青年」自我檢討，保證不再重犯「時尚罪」。

當局聲稱，北韓風格的服裝和髮型對建立社會主義生活方式有著重要作用，政府堅持統一人們的服裝打扮，是因為這是「直接關係祖國未來」的大事，因此不遵守規定的人將被認為是「資本主義罪犯」。不過報導稱，金正恩政府是因為害怕自身政權被推翻，因此才設法抑制年輕人的精神進步與創造力，阻止他們在接觸外國文化後，產生「意識形態上的不滿」。

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